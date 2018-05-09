Футболисты «Уфы» возложили цветы к Вечному огню

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Футболисты, тренерский штаб и руководство клуба «Уфа» возложили цветы к Вечному огню в парке Победы.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К основной команде присоединились также молодёжный коллектив и воспитанники академии, почтив память советских воинов, одержавших победу в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по хоккею Воробьёв выступил с поздравлением в честь Дня Победы.

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