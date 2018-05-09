Тренер сборной России по хоккею Воробьёв выступил с поздравлением в честь Дня Победы

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв выступил с поздравлением в честь Дня Победы.

«Всех с праздником Победы! Это мероприятие важно для нас, для ребят. Мы чтим память дедов и прадедов, показываем, как это важно. Для нас это и мотивация тоже. Это праздник гордости за страну», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею возложила цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене.