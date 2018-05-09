Сборная России по хоккею возложила цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене

Хоккеисты, тренерский штаб и персонал сборной России в День Победы возложили цветы к памятнику советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также в церемонии приняли участие посол России в Дании Михаил Ванин, военный атташе посольства Игорь Колодин, ветеран войны Семён Штипельман, а также четыре участника движения Сопротивления фашистам в Дании.

В настоящий момент в Дании проходит чемпионат мира по хоккею. Сборная России стартовала на турнире с трёх побед. Следующую встречу команда проведёт 10 мая со сборной Чехии.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете чемпионата мира по хоккею ожидают аншлаг на матче Россия — Чехия.