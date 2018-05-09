Сборная России по хоккею возложила цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене

Короткая ссылка
Хоккеисты, тренерский штаб и персонал сборной России в День Победы возложили цветы к памятнику советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также в церемонии приняли участие посол России в Дании Михаил Ванин, военный атташе посольства Игорь Колодин, ветеран войны Семён Штипельман, а также четыре участника движения Сопротивления фашистам в Дании.

В настоящий момент в Дании проходит чемпионат мира по хоккею. Сборная России стартовала на турнире с трёх побед. Следующую встречу команда проведёт 10 мая со сборной Чехии.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете чемпионата мира по хоккею ожидают аншлаг на матче Россия — Чехия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных