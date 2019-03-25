Поражение Хорватии, месть Германии Нидерландам и хет-трик Захави за 21 минуту: обзор матчей квалификации Евро-2020

Серебряные призёры чемпионата мира хорваты неожиданно уступили Венгрии в отборочном турнире ЧЕ. Германия отомстила Нидерландам за разгромное поражение в Лиге наций, вырвав победу на 90-й минуте. А нападающий сборной Израиля Эран Захави оформил хет-трик за 21 минуту в матче с Австрией. Об основных событиях в играх квалификации Евро-2020 — в материале RT.

Группа I

В группе I в воскресенье обошлось без сюрпризов. Бельгия и Шотландия оказались сильнее соперников. «Красные дьяволы» на Кипре уже к 18-й минуте отличились дважды.

Миши Батшуайи сперва выполнил результативную передачу на Эдена Азара, который забил уже третий мяч в текущем квалификационном турнире, а затем отличился сам с передачи младшего брата Азара Торгана. В дальнейшем фаворит спокойно играл на удержание счёта и во втором тайме даже позволил хозяевам выровнять ход матча. Однако огорчить Тибо Куртуа киприотам так и не удалось.

С аналогичным счётом обыграла Сан-Марино Шотландия. Впрочем, такой результат можно считать даже неудачным, учитывая, что сборная крохотного государства является одной из слабейших на континенте и в первом матче отбора пропустила пять безответных мячей от Кипра.

Казахстан — Россия — 0:4 (Черышев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (авт.)

Сан-Марино — Шотландия — 0:2 (Маклин, 4, Рассел, 74)

Кипр — Бельгия — 0:2 (Эден Азар, 10, Батшуайи, 18)

Положение команд: Бельгия — 6, Россия — 3, Казахстан — 3, Кипр — 3, Шотландия — 3, Сан-Марино — 0.

Группа С

Центральным матчем игрового дня, безусловно, стало противостояние Нидерландов и Германии в Амстердаме. Жребий вновь свёл в одной группе команды, которые дважды сыграли друг с другом в Лиге наций. Тогда дома «оранжевые» разгромили соперника — 3:0, а на выезде спаслись от поражения, большую часть встречи уступая — 0:2.

Едва не повторилась ситуация и на этот раз. Первый тайм голландцы, как и в Гельзенкирхене в ноябре, провалили и пропустили дважды. Немцы активно начали матч, и уже на 15-й минуте Лерой Зане отправил мяч в дальний угол мимо подскользнувшегося защитника.

А вскоре Серж Гнабри с левого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной нанёс невероятный удар в дальнюю девятку — 2:0. У хозяев также были моменты отличиться, но два потрясающих сейва совершил Мануэль Нойер.

Сколь удачным для гостей получился первый тайм, столь же провальным вышел второй. Сразу после перерыва Матейс де Лигт, которым всерьёз интересуется «Барселона», головой отправил мяч в сетку после подачи Мемфиса Депая, а затем сам Депай пробил в ближний угол.

Любопытно, что без участия футболиста «Лиона» не обходится ни один гол сборной Нидерландов в текущем отборе. В четырёх матчах он забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Казалось, хозяева смогут вырвать волевую победу, но концовка получилась весьма неожиданной. Вышедший на замену Марко Ройс прорвался по левому флангу и прострелил точно на Нико Шульца, который в касание отправил мяч в дальний угол. Так немцы отомстили оппоненту за разгромное поражение на этом же стадионе в октябре прошлого года.

В другом матче группы белорусы на выезде уступили Северной Ирландии. Команды обменялись забитыми мячами в середине первого тайма, а на 87-й минуте хозяева всё же вырвали победу. Таким образом, в активе соседей набранных очков пока нет.

Северная Ирландия — Белоруссия — 2:1 (Эванс, 30, Мадженнис, 87 — Стасевич, 33)

Нидерланды — Германия — 2:3 (Де Лигт, 48, Депай, 63 — Зане, 15, Гнабри, 34, Шульц, 90)

Положение команд: Северная Ирландия — 6, Германия — 3, Нидерланды — 3, Эстония — 0, Белоруссия — 0.

Группа E

А главная сенсация игрового дня произошла в Будапеште, где Венгрия неожиданно обыграла Хорватию. Впрочем, вице-чемпионы мира и в домашнем матче с Азербайджаном несколько дней назад выглядели не лучшим образом и едва не потеряли очки.

Если у команды с постсоветского пространства не хватило класса для того, чтобы дожать маститого оппонента, то у венгров это сделать получилось. Причём хозяев не смутил даже пропущенный на 13-й минуте необязательный мяч.

Отыграться им удалось в середине первого тайма, когда Адам Салаи пробил Ловре Калинича после передачи Балажа Джуджака. К слову экс-полузащитник «Динамо» и «Анжи» в этот день проводил юбилейный сотый матч за сборную.

И в торжественный момент партнёрам по команде удалось преподнести в подарок капитану три очка. За 15 минут до конца венгры заработали угловой, после подачи которого полузащитник Мате Паткои буквально затолкал снаряд в сетку. Примечательно, что для опытного футболиста «Види» этот мяч стал первым за сборную.

Тем временем Уэльс стартовал в квалификации домашней победой с минимальным счётом над Словакией. Уже на пятой минуте Даниэль Джеймс вывел хозяев вперёд, и валлийцы в дальнейшем сумели удержать скромное преимущество.

К слову Уэльс в третий раз подряд обыграл соперника. На Евро-2016 победу британскому коллективу принёс точный удар Хала Робсона-Кану в концовке — 2:1, а в 2007-м в рамках отбора к Евро-2008 валлийцы вовсе разгромили оппонента на выезде — 5:2.

Уэльс — Словакия — 1:0 (Джеймс, 5)

Венгрия — Хорватия — 2:1 (Салаи, 34, Паткои, 76 — Ребич, 13)

Положение команд: Словакия — 3, Уэльс — 3, Венгрия — 3, Хорватия — 3, Азербайджан — 0.

Группа G

Главным же героем игрового дня можно смело называть нападающего сборной Израиля Эрана Захави, который оформил хет-трик и помог своей команде дома обыграть Австрию. Причём счёт открыли именно гости — Марко Арнаутович уже на седьмой минуте вывел коллектив Франко Фоды вперёд.

Разозлённый Захави ответил на это двумя точными ударами ещё до перерыва, а в самом начале второго тайма отличился и в третий раз. На это ему хватило всего 21-й минуты.

Опытный нападающий впервые оформил хет-трик в футболке сборной. Всего в его активе 12 голов в составе национальной команды, и по этому показателю он делит третье место с Хаимом Ревиво и Ави Нимни. Лучшим же бомбардиром израильтян за всю историю является Йосси Бенаюн (22 мяча).

Что касается самого матча, то все вопросы относительно его победителя снял точный удар Мунаса Даббура, а второй мяч Арнаутовича лишь помог австрийцам уйти от крупного поражения. После двух матчей на их счету ноль очков.

Зато полякам удалось одержать вторую победу подряд. Правда взломать оборону Латвии коллективу Роберта Левандовски удалось лишь на 76-й минуте. Собственно, сам нападающий, забивший 57-й мяч за сборную, и отличился. Вслед за ним ворота соперника поразил Камил Глик — 2:0.

Наконец, Словения и Северная Македония в Любляне разошлись миром. Хозяева вышли вперёд незадолго до перерыва, но гости отыгрались в самом начале второго тайма.

Израиль — Австрия — 4:2 (Захави, 34, 44, 55, Даббур, 66 — Арнаутович, 8, 75)

Словения — Северная Македония — 1:1 (Зайц, 34 — Барди, 47)

Польша — Латвия — 2:0 (Левандовски, 76, Глик, 84)

Положение команд: Польша — 6, Израиль — 4, Северная Македония — 4, Словения — 2, Австрия — 0, Латвия — 0.