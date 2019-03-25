«Получилось всё, что задумали»: что говорили футболисты после матча Казахстан — Россия в квалификации Евро-2020

В современном футболе не осталось ни одной команды, кроме Гибралтара, которую можно легко обыграть. Об этом заявил капитан сборной России Артём Дзюба после крупной победы на Казахстаном в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Форвард «Зенита» также прокомментировал окончание своей 15-матчевой безголевой серии, а ставший автором дубля Денис Черышев признался, что старается не обращать внимания на статистику.

Футболисты сборной России смогли быстро прийти в себя после поражения от Бельгии и одержали свою первую победу в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова в гостях разгромили национальную команду Казахстана и взяли свои первые очки. Гости отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и продлили беспроигрышную серию в противостоянии с соперником до трёх встреч.

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Главным героем матча стал Денис Черышев. В первом тайме полузащитник «Валенсии» дважды поразил ворота Дмитрия Непогодова, а во втором выступил в роли ассистента. На данный момент в его активе значится девять забитых мячей за сборную, причём за последние семь игр он отличился семь раз.

«Хотелось бы сказать спасибо за игру партнёрам. Если я забиваю мячи, то по большей части это их заслуга, потому что они отдают хорошие передачи. Стараюсь не обращать внимания на свою статистику в сборной. Надо двигаться дальше, потому что впереди будут ещё более важные матчи», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Одной из главных тем стал искусственный газон на «Астана Арене». Не секрет, что данное покрытие не только вызывает дискомфорт у футболистов, но и является достаточно травмоопасным. Но, по словам Черышева, он и его партнёры имели опыт игры на подобном поле.

«Несколько лет назад я уже был здесь с «Вильярреалом». В детстве постоянно играл на таких газонах, это не ново как для меня, так и для всех футболистов сборной. Конечно, это тяжело, но команда смотрелась хорошо. Довольны, что победили», — отметил хавбек.

Он также поздравил партнёра по команде Артёма Дзюбу, который смог прервать свою 15-матчевую безголевую серию. Сам Черышев принял в этом непосредственное участие, отметившись результативной передачей.

«Футболист должен не только забивать, но и совершать полезные действия для команды. Помимо забитого мяча он отдал мне голевой пас. Я очень рад за него, потому что у нас получается интересная связка», — заключил Черышев.

После этого матча в активе Дзюбы 16 голов за национальную команду. Нападающий обошёл Дмитрия Сычёва и занял шестое место в истории сборной России по этому показателю. Всего на один мяч его превосходят Валерий Карпин и Андрей Аршавин, а лидирует Александр Кержаков (30). При этом сам Артём отметил не своё достижение, а выступление партнёра.

«Сегодня был чумовой Черышев. Он забил — и стало легче. Наша связочка с Денисом работает всегда. О своей безголевой серии не думал. Все об этом говорят, но я спокоен. Главное, чтобы мы побеждали. Отличился — здорово», — заявил форвард «Зенита».

По словам Дзюбы, крупная победа над Казахстаном стала «ответом всем скептикам, которые говорили, что сборная России играет в антифутбол и действует примитивно». Кроме того, капитан сборной России признался, что не считает правильным принижать значимость успеха в матче с коллективом Михала Билека.

«В современном футболе нет команд, которые можно легко победить. Назовите мне хоть одну такую сборную, кроме Гибралтара. Если бы мы уступили, вы бы сказали, что мы опять... потерпели поражение. Все научились играть в футбол. Сделали свою работу, не гордимся ею. Но идёт турнир, надо набирать очки», — заключил Дзюба.

Этот матч стал особенным и для Андрея Семёнова. 24 марта защитнику исполнилось 30 лет. Футболист отметил этот праздник на поле и провёл девятую встречу за национальную команду.

«Хотелось выиграть, даже телефон выключил, чтобы сконцентрироваться на игре. Мы хорошо разобрали Казахстан, знали его сильные и слабые стороны. Не буду говорить, что это победа «на классе». В первом тайме была работа. Когда забили третий мяч, а хозяева опустили руки, стало полегче», — цитирует Семёнова «Спорт-Экспресс».

Полузащитник Ильзат Ахметов также признался, что счёт на табло не отражает степень напряжённости матча.

«Игра была нелёгкой. Получилось всё, что задумали. Очень рад, что выиграли. Это придаст нам уверенности», — высказал мнение Ахметов.

Хавбек сборной России Алексей Ионов выразил недовольством тем фактом, что пришлось играть на искусственном газоне.

«Тяжёлое поле, закрытый стадион, так что тяжело дышать. Но мы провели тренировку, немного привыкли. Счёт мог быть и больше, реализуй мы те моменты, которые были. Мы много создавали. Настроение в раздевалке хорошее, поздравили всех с победой», — сказал полузащитник «Ростова».

После разгромного поражения хозяева не жаждали отвечать на вопросы журналистов. Поговорить с представителями СМИ вышел лишь центральный защитник Сергей Малый. По его словам, казахстанским футболистам не хватило сил на две подряд важные встречи — 21 марта они крупно обыграли Шотландию со счётом 3:0.

«Думаю, в предыдущем матче у нас просто было больше сил. Поэтому была лучше и концентрация. Сборная России являлась фаворитом и с первых минут начала давить. Где-то мы допускали ошибки, обрезы, что и привело к голам», — приводит слова Малого Sports.kz.