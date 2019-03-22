«Сборная движется правильным курсом»: Бышовец об игре с Бельгией, решениях Черчесова и шансах квалифицироваться на ЧЕ

Несмотря на поражение от Бельгии в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2020, в игре сборной России по футболу прослеживаются положительные тенденции. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Анатолий Бышовец. Специалист также разобрал индивидуальные действия игроков национальной команды, назвал Георгия Джикию лучшим среди россиян и раскритиковал Александра Головина.

«В средней линии ощущалось отсутствие Зобнина»

— Какую бы оценку по десятибалльной шкале вы поставили сборной России за игру в атаке в матче с командой Бельгии?

— Если исключить результат встречи, то я вижу в действиях российского коллектива много позитивных моментов. В первую очередь отмечу качество игры сборной и её содержание.

— То есть вам игра понравилась?

— Давайте всё же сделаем скидку на мастерство соперника. Бельгийцы превосходят нас по индивидуальным качествам, а об их лидере Эдене Азаре и вовсе можно говорить долго и только в восторженных тонах. К тому же он вышел на поле вместе с братом Торганом.

— И всё же, давайте поставим сборной России оценку за матч.

— По пятибалльной шкале оценю игру команды четвёркой. Мне понравилось, как подопечные Станислава Черчесова сражались, несмотря на ту разницу в классе, о которой я сказал ранее, ведь сборная Бельгии — одна из лучших команд мира.

— Ваше мнение сильно отличается от популярного утверждения, что поражение от Бельгии можно считать тренерским. Что ответите другим экспертам?

— Не согласен с этим. Ошибок в действиях и решениях Черчесова я не увидел. Да, наверное, можно было сыграть более консервативно и сделать ставку на оборону, но тренер пошёл по иному пути. Мы увидели поиск пути к победе и главное, очередной шаг на пути к построению нового коллектива.

— У вас не сложилось впечатления, что футболистам не хватало взаимопонимания во время игры?

— Частично, да. В средней линии остро ощущалось отсутствие Романа Зобнина. Кроме того, изменения коснулись оборонительной линии. Тренерский штаб из-за травм был вынужден искать оптимальные варианты замен и, возможно, в какой-то степени они ослабили тылы.

— Кого конкретно из игроков линии защиты вы подразумеваете?

— Не хочется переходить на личности, это не в моих правилах. Но такой момент, на мой взгляд, действительно присутствовал. Ещё отмечу вынужденную замену Далера Кузяева. Антону Миранчуку было сложно войти в игру — эта рокировка усугубила взаимодействия в средней линии.

«Во вратарском вопросе полностью доверяю Черчесову»

— Кого бы вы могли назвать лучшим игроком матча в составе сборной России?

— Несмотря на три пропущенных мяча, назову защитника Георгия Джикию. Да, некоторые проблемы были. Но Георгий — действительно лучший по итогам встречи. Он умеет обороняться, хорошо начинает атаки, предвидит дальнейшие действия противника и главное — крайне опасен в завершении.

Комментарий от Георгия Джикия по итогам матча с Бельгией pic.twitter.com/Bi7yAoXubQ — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.

— Что скажете о вратарской позиции. В матче со столь грозным соперником Черчесов сделал ставку на Маринато Гильеме. Он соответствует статусу первого голкипера страны?

— В этом вопросе я полностью доверяю Черчесову и его помощнику Гинтарасу Стауче. В данный момент Гильерме органично вписывается в оборонительную линию, именно поэтому делают ставку на него. С Маринато комфортно, ему доверяют.

— В чём кроются причины удаления Головина?

— Ему нужно научиться управлять эмоциями. Да, он очень активен, но эта активность подавляет креативное мышление, столь важное для игрока средней линии. Складывается впечатление, что Головин делает быстрее, чем думает.

— Оцените дебют в сборной армейца Ильзата Ахметова.

— Ильзат — игрок с хорошим будущим. А ещё это футболист, появившийся в сборной благодаря лимиту на легионеров. Ахметов, Фёдор Чалов, вундеркинды из «Краснодара» — все они плоды этой работы. В национальную команду Ильзат вписался хорошо, он талантливый и очень способный и для него крайне важна игровая практика.

— Приглашение Юрия Жиркова оказалось верным? Действительно ли в России до сих пор нет замены этому защитнику?

— Оставим данный вопрос на усмотрение главного тренера.

«Cборная успешно квалифицируется на Евро-2020»

— Следующий соперник сборной России — Казахстан, который сенсационно разгромил Шотландию. Коллектив Черчесова ждёт тяжёлый матч?

— Будет непросто. Причём за Казахстан говорит сразу комплекс факторов. Во-первых, мы летим туда после поражения. Во-вторых, непросто будет перестроиться на другой часовой пояс. К тому же сложности могут возникнуть из-за искусственного газона на местном стадионе. Да, по общему уровню наша сборная выше, но чтобы добиться положительного результата, ей нужно преодолеть целый комплекс сложностей.

— В Казахстане сборная сыграет без своих лучших хавбеков Зобнина, Кузяева и Головина.

— Внутренние резервы для замены того же Головина есть и без привлечения новых игроков. Я говорю о братьях Миранчуках, один из них вполне способен закрыть эту позицию.

— Стоит ли ожидать серьёзных изменений в составе на матч с Казахстаном?

— Думаю, могут быть изменения, как в структуре, так и в тактике.

— Черчесов после матча с Бельгией заявил, что ему требуется тренировать сборную на протяжении месяца, чтобы вывести её на уровень ЧМ.

— Так или иначе, она находится на правильном пути. Да, месячная подготовка, такая, какая была перед ЧМ, это идеальный вариант, но тот опыт, который команда и её наставники приобрели прошедшим летом, помогут решить вопросы и в новых условиях. Я практически уверен в том, что сборная успешно квалифицируется на Евро-2020.