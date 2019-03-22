«У них есть Эден Азар, у нас — нет»: что говорили футболисты после матча между сборными России и Бельгии

Игра Эдена Азара стала ключевым фактором в победе сборной Бельгии над командой России в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом после встречи заявил Артём Дзюба. Георгий Джикия считает, что российские футболисты сами виноваты в неудачном исходе встречи. А Юрий Жирков отметил, что не уверен, стоило ли судье назначать пенальти в ворота Маринато Гилерме.

Российские футболисты не смогли с победы начать своё выступление в квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова в гостях потерпели поражение от сборной Бельгии, которая на данный момент занимает первое место в рейтинге национальных команд по версии ФИФА. Гости первыми пропустили, однако смогли сравнять счёт после грубой ошибки голкипера противника Тибо Куртуа. Однако отстоять этот результат им не удалось — в оставшееся время лидер «красных дьяволов» Эден Азар оформил дубль и принёс коллективу три очка.

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Несмотря на неудачу, целый ряд футболистов российской сборной согласились пообщаться с представителями СМИ. Одним из них стал капитан национальной команды Артём Дзюба. Именно его активный прессинг привёл к ошибке Куртуа и позволил отличиться Денису Черышеву.

По словам форварда «Зенита», ключевым фактором в победе бельгийцев стало наличие в их составе одного из лучших футболистов мира.

«У них есть Азар, у нас — нет. Такие игроки делают определённый результат. Когда сравняли счёт, то показалось, что сможем навязать борьбу», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

При этом нападающий выразил мнение, что эта неудача окажет позитивное воздействие на футболистов сборной России.

«Конечно, поражение от Бельгии подстегнёт сборную в преддверии матча с командой Казахстана. Нас это сплотит», — полагает капитан.

Черышев был заметно расстроен поражением от бельгийцев и признался, что с трудом может отметить позитивные моменты в игре российских футболистов. По его словам, ключевым эпизодом встречи стал пенальти в ворота Маринато Гилерме в концовке первого тайма.

«После гола Азара нам стало гораздо тяжелее. Знали, что Бельгия — сильная команда. Ждали, что в этом матче будет тяжело. Но нам надо стремиться обыгрывать такие команды, всё в наших руках. Делаем выводы, стремимся к лучшему», — отметил хавбек.

За последний год Черышев превратился из футболиста, который нерегулярно вызывается в сборную, в её лучшего бомбардира. В 12 матчах Денис отметился семью голами, это лучший показатель в команде. Второе место занимает Дзюба, в активе которого на три точных удара меньше.

Поэтому неудивительно, что один из вопросов касался взятия ворот Тибо Куртуа.

«Перед матчем говорили, что надо прессинговать вратаря и защитников. Это сработало, мы забили мяч», — добавил полузащитник испанской «Валенсии».

Если Черышев уже успел стать одним из лидеров сборной России, то Ильзат Ахметов провёл свой дебютный матч за национальную команду. По его словам, на стадионе «Руа Бодуэн» он остро ощутил разницу в классе между двумя коллективами.

«Когда выступаешь против лучших команд мира, виден уровень. Нужно стремиться играть на таком же. Необходимо не допускать ошибок. Сегодня нас наказали за это», — признался футболист.

Ахметов также рассказал, чего Станислав Черчесов требовал от своих подопечных, и особенно отметил игру хавбека «Челси» Эдена Азара.

«Во втором тайме было указание действовать повыше, контролировать мяч, идти в прессинг, не давать сопернику поднимать голову. В нашей игре были хорошие отрезки. Эден Азар — большой футболист. Он обладает высокой скоростью, за ним тяжело успевать», — заключил Ахметов.

По словам Георгия Джикии, российские футболисты «сами виноваты в таком результате» матча с Бельгией.

«Не считаю, что мы провели хорошую игру. Очень много пропустили, это неудачное выступление. Сборная Бельгии действовала так, как мы ожидали. Мы опасались их резких контратак, но не сумели с ними совладать», — сказал Джикия.

Главным объектом критики в составе российской команды стал Юрий Жирков. Именно на его фланге зарождалось большинство опасных атак бельгийцев, а в концовке первого тайма его неосторожная игра привела к назначению пенальти в ворота Гилерме.

При этом сам Жирков не согласился с тем, что эпизод с падением Азара в штрафной тянул на 11-метровый.

«Не знаю, был там пенальти или нет. Думаю, маленькое касание имело место. Арбитр указал на точку, поэтому не мне об этом судить. Почувствовал ли уровень Азара? Да, это игрок экстра-класса», — отметил Жирков.

После встречи сам Азар пребывал в приподнятом настроении. В своём 99-м матче за национальную команду он отметился дублем и вышел на четвёртое место в истории сборной Бельгии по количеству голов. На данный момент в его активе 29 забитых мячей. Больше только у Поля ван Химста, Бернара Ворхофа (у обоих по 30) и Ромелу Лукаку (45).

«Я получил большое удовольствие от победы, забив два мяча. Всё прошло хорошо. После нашего поражения от Швейцарии мы должны были ответить перед собственными болельщиками», — цитирует Азара пресс-служба УЕФА.

Он признался, что не до конца доволен выступлением команды, а также поздравил Юри Тилеманса с его дебютным голом за сборную.

«Мы создавали возможности для взятия ворот и делали свою работу. Что касается Тилеманса, то сегодня он был лидером на поле. В будущем Юри станет великолепным футболистом», — заключил Азар.

Сам партнёр Александра Головина по «Монако» признался, что очень рад впервые отметиться голом в матче за сборную.

«Очень горжусь этим и счастлив, что нам удалось победить. Это был сложный матч, но мы отлично справились. Хотим выигрывать в каждой встрече», — заключил Тилеманс.