Пресс-конференция Черчесова перед матчем сборной России по футболу с Бельгией в отборочном турнире Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов даёт пресс-конференцию перед матчем с национальной командой Бельгии. Встреча пройдёт в Брюсселе 21 марта в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Это будет первая игра российской сборной в 2019 году. RT ведёт прямую трансляцию.
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