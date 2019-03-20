Пресс-конференция Черчесова перед матчем сборной России по футболу с Бельгией в отборочном турнире Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов даёт пресс-конференцию перед матчем с национальной командой Бельгии. Встреча пройдёт в Брюсселе 21 марта в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Это будет первая игра российской сборной в 2019 году. RT ведёт прямую трансляцию.