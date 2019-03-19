«Каждый видит то, что хочет видеть»: в УЕФА заинтересовались высказыванием Погребняка о натурализованных игроках

Дело нападающего «Урала» Павла Погребняка, выступившего против приглашения в сборную натурализованных футболистов, должно быть рассмотрено комитетом по этике РФС. Об этом в интервью RT заявил почётный президент организации Вячеслав Колосков. По его мнению, слова футболиста не стоит трактовать как оскорбление. При этом представители УЕФА раскритиковали высказывание игрока.

«Случай должен был детально расследован»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк может понести наказание за своё неосторожное высказывание о легионерах в составе сборной России. Мнения экспертов по этому вопросу разделись. Одни считают, что слова футболиста носят расистский характер, другие — что он имеет право на свою точку зрения.

Игрока раскритиковали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако подчеркнули, что решение о его дальнейшей судьбе должны принимать надлежащие российские органы.

«Борьба за искоренение расизма и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов нашей организации. УЕФА всегда проявлял абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации. Кампания против неё не только в футболе и вокруг него, но и в европейском обществе в целом является ключевым убеждением нашей программы социальной ответственности», — приводит слова пресс-службы организации Sport24.

Напомним, что Погребняк в интервью «Комсомольской правде» рассказал о своём отношении к вызову в национальную команду натурализованных футболистов. Он отметил, что отрицательно относится к данной тенденции, а присутствие в российской команде темнокожих игроков, таких как бразилец Ари, назвал «смешным». Позднее нападающий попытался оправдаться.

«Ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и всё. Я никого не хотел обидеть», — отметил он.

Сам бразилец, непрерывно выступающий за российские команды с 2010 года и дебютировавший осенью за национальную команду, отказался комментировать ситуацию.

По словам главы комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семёна Андреева, организация незамедлительно рассмотрит дело Погребняка в том случае, если поступит соответствующее заявление. По регламенту в подобных ситуациях наказание может варьироваться от денежного штрафа до десятиматчевой дисквалификации.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков не стал обвинять нападающего. В разговоре с RT он призвал не делать поспешных выводов и дождаться итогов расследования.

«Каждый видит то, что хочет видеть. Одни говорят, что Павел — взрослый, самостоятельный человек, который имеет право высказывать своё отношение к легионерам. Другие — что это явный расизм и его высказывание подрывает авторитет российского спорта. Думаю, что ситуацию рассудит комитет по этике РФС. Во-первых, что-то могло быть вырвано из контекста. Во-вторых, нужно послушать самого Погребняка. Потому что повесить человека легко, а добраться до сути гораздо сложнее», — сказал эксперт.

При этом Колосков уверен, что футболист вряд ли пытался кого-то оскорбить.

«Он высказывал свою точку зрения, говорил, что выступает против натурализации, за российских спортсменов. Поэтому у меня нет однозначной позиции. Этот случай должен быть детально расследован, сам Погребняк заслушан, и на основании этого должно быть принято решение. Я полностью с ним соглашусь», — добавил Колосков.

По мнению некоторых экспертов, форвард «Урала» не должен быть наказан. На защиту подопечного встал главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Парфёнов. По его мнению, к ситуации приковано неоправданно много внимания.

«Дисквалификация? Полная ерунда! Не знаю, как ещё это комментировать. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, за что его наказывать. В нашем футболе достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание. Мои игроки — взрослые люди, они знают, что говорят», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко также поддержал позицию коллеги. Он отметил, что каждый волен придерживаться своей точки зрения.

«То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Я тоже много об этом высказывался, тоже считаю, что надо выращивать своих молодых футболистов, достойных играть в сборной», — уверен Павлюченко.

На сторону Погребняка встал и ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд. Комментируя сложившуюся ситуацию, он признался, что является противником приглашения в национальную команду натурализованных игроков.

«У нас всё-таки страна не папуасов, а великая держава, в спортивном смысле в том числе. Взять иностранцев очень легко, но непонятно, за что тогда болеть? У них в голове главное — заработать деньги. За этим они в холодную Россию и приехали», — заявил бывший нападающий.

«В этих словах слышу зависть»

При этом часть экспертов придерживается противоположной позиции. По словам советника президента РФ по правам человека Михаила Федотова, высказывание Погребняка имеет расистский характер.

«Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому», — приводит слова чиновника сайт телеканала «360».

Схожей точки зрения придерживается и член комитета по этике РФС Андрей Созин. Он привёл пример успешного выступления иностранных спортсменов за сборную России в разных видах спорта. В частности, победы южнокорейского конькобежца Виктора Ана вызывали гордость у российских болельщиков, и никто не задумывался о его национальности.

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«Мне намного интереснее смотреть на Марио Фернандеса, который принёс нам серию пенальти в матче с Хорватией, чем на не очень удачную игру Игоря Смольникова, хотя тот тоже серьёзный футболист. Я в этих словах слышу зависть. Мол, в сборной должны выступать только парни с нашего двора. Поднимать этот вопрос можно только в том случае, если натурализованные игроки играют хуже, чем те, кто есть», — заметил Созин.

В международной организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) одобрили быструю реакцию РФС на инцидент. По словам директора по развитию организации в Восточной Европе Павла Клименко, такие высказывания недопустимы со стороны игрока подобного уровня.

«Это не просто слова. Эти мнения влияют на выбор игроков тренерами, селекцию и, по сути, препятствуют карьерным возможностям. Не нужно этого недооценивать. В дисциплинарных правилах УЕФА и ФИФА за расистские высказывания или действия для игроков и тренеров предусмотрена дисквалификация на несколько матчей», — рассказал функционер «Спорт Экспрессу».