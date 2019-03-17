Гол с пенальти, удаление Каборе и сейвы Сафонова: «Локомотив» обыграл «Краснодар» и обошёл его в турнирной таблице РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в 20-м туре чемпионата России по футболу. Матч на «РЖД Арене» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол забил Антон Миранчук с пенальти, который был назначен за игру рукой Шарля Каборе. За этот эпизод полузащитник «Краснодара» получил вторую жёлтую карточку, и его команда доигрывала встречу вдесятером. Победа позволила «Локомотиву» обойти «Краснодар» и подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Встречу «Спартака» и «Зенита» в 20-м туре чемпионата России предварял не менее интересный и важный для всей весенней стадии турнира матч. Московский «Локомотив» принимал на своём поле «Краснодар». Хотя перед стартовым свистком железнодорожники занимали пятое место в турнирной таблице, от своих ближайших соперников они отставали всего на три очка, так что эта игра могла серьёзно повлиять на положение в общем зачёте.

Важность встречи косвенно подтверждал тот факт, что её решил посетить Массимо Каррера. Итальянский тренер вернулся в Россию после увольнения из «Спартака», чтобы посмотреть матч с «Зенитом». Заодно победитель позапрошлого розыгрыша чемпионата страны решил посетить и игру на «РЖД Арене».

«Краснодар» на бумаге считался фаворитом, однако сразу несколько факторов были против подопечных Мурада Мусаева. Во-первых, совсем недавно они провели изматывающий и физически, и психологически матч с «Валенсией» в Лиге Европы. Уже на третий день после обидной ничьей, не позволившей пройти в четвертьфинал турнира, краснодарцам нужно было быть в Москве и выходить на поле против свежих игроков «Локомотива».

Во-вторых, «Краснодар» неожиданно столкнулся с полным отсутствием нападающих в своём составе: Ари получил повреждение и не мог сыграть против бывшей команды, Иван Игнатьев был отправлен в дубль из-за ситуации с подписанием нового контракта, а Магомед-Шапи Сулейманов по-прежнему остаётся игроком замены, хотя его результативность не вызывает вопросов. В итоге на острие атаки пришлось выходить номинальному полузащитнику Виктору Классону.

«Локомотив» же поводов для беспокойства своим болельщикам не давал. Напротив, в последней игре с «Анжи» фанатов наконец-то порадовал Фёдор Смолов. После перехода из «Краснодара» российский форвард забивает не так часто, как от него ожидают, но в игре с махачкалинцами он оформил и гол, и передачу на Джефферсона Фарфана. Матч с бывшей командой он проводил в статусе члена сборной России — в преддверии этой игры Смолов впервые после чемпионата мира получил вызов от Станислава Черчесова.

Встреча началась не очень приятно для хозяев — уже на десятой минуте защитник Бенедикт Хёведес оказался в нокдауне после столкновения с Сергеем Петровым. Немецкого футболиста больше минуты приводили в чувство — он всё-таки продолжил игру, но лишь до конца первого тайма.

«Краснодар» воспользовался этим обстоятельством и в течение нескольких минут безостановочно владел мячом, но выжал из этого лишь один плотный удар Классона.

Железнодорожники ответили на это серией моментов с участием Антона Миранчука, однако все они закончились безрезультатно для его команды. Хавбек пробил со штрафного в стенку, затем безадресно прострелил вдоль чужих ворот, а после организовал контратаку для Фарфана. Перуанец здорово разбежался и пробил в ближний угол, но вышедший в составе «Краснодара» вратарь Матвей Сафонов парировал удар. Молодой голкипер справился и с ударом Алексея Миранчука головой, после которого команды отправились на перерыв.

Во втором тайме Хёведеса заменил Брайан Идову. Главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину не пришлось особо беспокоиться за то, чтобы защитник поскорее вошёл в игру, ведь основные события продолжали разворачиваться у противоположных ворот. Сафонов всё настойчивее претендовал на звание лучшего игрока матча, раз за разом спасая «Краснодар». Более того, в одном из эпизодов Шарль Каборе неудачно подставил ногу, и голкиперу пришлось выбивать мяч на угловой.

Для опорника из Буркина-Фасо встреча с «Локомотивом» вообще получилась провальной. После двойной замены «Краснодара» на 58-й минуте, когда гостям пора было переламывать ход встречи, Каборе получил четвёртую жёлтую карточку за сезон, которая привела к дисквалификации на следующую игру с «Анжи». Но полузащитник не доиграл и этот матч — почти тут же он заработал второе предупреждение, после того как Гжегож Крыховяк попал ему мячом в руку.

Каборе был удалён, а «Локомотив» получил право на пенальти. Антон Миранчук мощно пробил с 11-метровой отметки. Сафонов угадал направление удара, но остановить мяч не смог. Мусаев тут же выпустил Сулейманова в надежде спасти игру, до конца которой оставалось около 20 минут. Однако форвард успел только один раз подать угловой и больше к мячу практически не прикасался.

Под занавес встречи хороший шанс свести игру к ничьей упустил Дмитрий Стоцкий — Маринато Гилерме вовремя бросился ему под ноги и перехватил мяч. «Локомотив» одержал победу и сравнялся с «Краснодаром» по очкам, опередив подопечных Мусаева по дополнительным показателям. Перед перерывом на матчи сборных железнодорожники поднялись на третье место в турнирной таблице.