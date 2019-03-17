Смолов против бывшей команды и безвыигрышная серия южан: что нужно знать о матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

Одним из центральных матчей 20-го тура РПЛ станет противостояние «Локомотива» и «Краснодара» в Москве. Фёдор Смолов вновь сыграет с бывшей командой. А южане попытаются прервать безвыигрышную серию во всех турнирах, которая насчитывает 10 встреч. Почему стоит смотреть игру — в материале RT.

Матч за шесть очков

20-й тур РПЛ можно назвать особенным, ведь в его рамках состоится сразу два матча с участием команд, сражающихся за медали. О дерби двух столиц говорилось уже немало, но не менее важным станет противостояние «Локомотива» и «Краснодара». Перед игрой южане занимают в турнирной таблице национального первенства второе место, а железнодорожники — пятое.

При этом подопечные Юрия Сёмина отстают от соперника всего на три очка. Соответственно, победа над прямым конкурентом может поднять их в первую тройку. Остаётся напомнить, что именно такую задачу необходимо решить «Локо», чтобы вновь квалифицироваться в Лигу чемпионов.

В свою очередь, «Краснодар» продолжает вести борьбу за чемпионство с «Зенитом» и отстаёт от лидера всего на пять очков. Расстроенные своим вылетом из Лиги Европы петербуржцы вполне могут допустить осечку в дерби и подпустить к себе преследователей.

«Краснодар» после вылета из Лиги Европы

К сожалению, «Краснодару» также не преодолеть барьер второго раунда плей-офф Лиги Европы и не пробиться в четвертьфинал. Коллектив Мурада Мусаева упустил победу над «Валенсией» на 93-й минуте и вылетел из еврокубков. Разумеется, такая обидная неудача не придаст команде дополнительных сил. Тем более встреча получилась для «горожан» ещё и невероятно энергозатратной.

С «Локомотивом» «быкам» предстоит играть всего через два дня на третий, да к тому же после изматывающего перелёта в столицу. Неудивительно, что перед важнейшей игрой «Краснодар» пожалел даже Сёмин.

«Нашему футболу необходимы очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Мы должны учитывать участие команд в международных матчах, потому что календарь получается непростым. Игры идут через два дня на третий. Когда мы выступали в Лиге чемпионов, у нас был ещё более тяжёлый график», — напомнил главный тренер «Локомотива».

Игрок ФК «Краснодар» Кристоффер Олссон в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2018/19

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Проблема с нападающими

Дополнительной проблемой для «Краснодара» станет и отсутствие номинальных форвардов. Ари в феврале получил травму, но спустя месяц восстановился и даже забил «Оренбургу». Однако в ответном матче с «Валенсией» натурализованный бразилец вновь был вынужден попросить замену из-за повреждения. Таким образом, футболист не примет участия в игре с командой, которой в прошлом сезоне помог стать чемпионом. Причём из-за дисквалификации он не смог выйти на поле и в первом круге.

А в отсутствие Ари южане фактически остались без нападающих, поскольку молодой Иван Игнатьев находится в фарм-клубе после неудачных переговоров с руководством о новом контракте.

В матчах с «Валенсией» на острие нападения был вынужден действовать Виктор Классон, но для шведа эта позиция не является профильной. Не исключено, что Мусаев отправит вперёд удачливого Магомеда-Шапи Сулейманова, хотя в матчах за основную команду он чаще действует на правом краю.

Мотивация Смолова

Кто в этот нелёгкий момент точно не помешал бы «Краснодару», так это Фёдор Смолов. Но лучший бомбардир чёрно-зелёных последних лет в начале сезона перебрался в «Локомотив» ради возможности дебютировать в Лиге чемпионов.

Нападающий покинул «Краснодар» без скандалов и ругани, а потому не стоит ждать, что противостояние с бывшей командой станет для него особенно принципиальным. В матче первого круга огорчить южан ему не удалось.

Однако в первых играх нового года Смолов продемонстрировал, что находится в отличной форме и готов снова бороться за негласное звание лучшего форварда страны. В прошлом туре он забил красивый мяч в ворота «Анжи», а буквально на следующий день впервые после окончания неудачного для него чемпионата мира получил вызов в сборную.

Серия «Краснодара»

Перед игрой другой футболист «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что железнодорожники сделают всё, чтобы продлить безвыигрышную серию «Краснодара» во всех турнирах до десяти матчей. Полузащитник поторопился, поскольку за столичный коллектив это сделала «Валенсия», которая обновила антирекорд отечественного клуба по этому показателю.

«Горожане» действительно не знают радости побед со второго декабря прошлого года, когда подопечным Мусаева дома удалось обыграть «Урал» (2:0). После этого «Краснодар» трижды сыграл вничью в РПЛ, вылетел из Кубка России (ничья и поражение от «Ростова») и добился трёх ничьих в Лиге Европы при двух поражениях.

Сам Мусаев старается не акцентировать внимание на неудачной серии. В качестве противовеса он приводит другую — беспроигрышную. В РПЛ южане не проигрывают на протяжении восьми встреч.

Старший тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Юбилейная победа для «Локо»

В воскресенье «Локомотив» может одержать юбилейную, десятую, победу над «Краснодаром» за всю историю противостояния.

Всего соперники провели между собой 15 встреч, в которых девять побед досталось москвичам, пять — южанам, и лишь один матч завершился вничью.

Заодно «Локо» требуется взять реванш за два подряд поражения от соперника в прошлом году. В конце апреля «быки» подставили рвущемуся к золоту оппоненту подножку и взяли верх благодаря дублю Смолова. А в сентябре коллективу Мусаева три очка принёс точный удар Сулейманова на 93-й минуте.

Сёмин же в случае победы может добиться абсолютного равенства в противостоянии с «Краснодаром». Пока на его счету три победы и четыре поражения в играх с «горожанами». С ними он встречался будучи наставником не только «Локомотива», но и «Мордовии».

В сезоне-2014/15 саранская команда дома обыграла коллектив с минимальным преимуществом — 2:1, а вот на выезде пропустила четыре безответных мяча.