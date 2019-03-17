Юбилейный гол красно-белых и дебютный мяч Барриоса: как «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью

«Спартак» и «Зенит» разошлись миром в центральном матче 20-го тура РПЛ. Счёт в начале игры открыл Денис Глушаков. Для красно-белых этот мяч стал юбилейным, 1500-м по счёту в чемпионатах страны. Питерцы отыгрались благодаря дебютному голу Вильмара Барриоса. При этом оба мяча были забиты командами в первом тайме.

Глушаков в старте и Дзюба в составе

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» всегда были достаточно принципиальными, но на этот раз, помимо духа дерби, над командами довлела необходимость одержать победу во что бы то ни стало. Для красно-белых это была едва ли не последняя возможность включиться в гонку за чемпионство. А вот поражение, напротив, отбрасывало их от соперника сразу на 11 очков. У питерцев же появился шанс воспользоваться осечкой «Краснодара» и оторваться от прямых конкурентов.

При этом в последних двух матчах с заклятым соперником «Зенит» набрал лишь одно очко. Встреча первого круга завершилась без забитых мячей. Пересеклись команды и на январском Кубке «Матч Премьер», где «Спартаку» удалось разгромить оппонента — 3:0. Также понижала вероятность успеха подопечных Сергея Семака статистика: на выезде они не выигрывали у красно-белых с 2012-го.

К очередному дерби оба коллектива подошли с потерями. «Спартак» из-за дисквалификаций недосчитался Зе Луиша и Аяза Гулиева, а также потерял травмированного Георгия Мелкадзе. В результате в опорной зоне команды вновь появился Денис Глушаков. На острие же в одиночестве действовал Луис Адриано.

«Зениту» не смогли помочь восстанавливающиеся Клаудио Маркизио и Александр Ерохин. Зато к матчу удалось поставить на ноги Андрея Лунёва, Артёма Дзюбу и Вильмара Барриоса, которые испытывали различные проблемы со здоровьем во время выезда в Вильярреал.

К тому же впервые после разрыва крестообразных связок колена на поле вышел Кристиан Нобоа, который не играл с августа прошлого года.

А на трибунах, как и обещал, присутствовал экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера. Правда, пойти на фанатскую трибуну итальянец всё же не решился.

Обмен голами и эмоции Глушакова

«Спартак» на правах хозяина начал матч достаточно активно и уже на четвёртой минуте едва не открыл счёт. Лоренсо Мельгарехо в контратаке пронёсся с мячом к чужим воротам со своей половины поля, обыграв по пути Барриоса, но не попал в ближний угол.

Опасный звоночек гости не услышали и очень скоро были наказаны за это Глушаковым. Красно-белые провели очередной образцовый контрвыпад, в ходе которого Софьян Ханни выполнил идеальный перевод налево Александру Ташаеву, а тот прострелил в район вратарской, где и оказался капитан, в касание переправивший снаряд в сетку. Возможно, футболист находился в небольшом офсайде, но судья взятие ворот засчитал. Символично, что данный мяч стал юбилейным, 1500-м для «Спартака» в чемпионатах России.

Сам Глушаков отметил гол очень эмоционально. Он горячо что-то выкрикивал в адрес освистывавшей его фанатской трибуны и показывал болельщикам руками на свою фамилию на спине.

Произошедшее выбило «Зенит» из колеи, и в первой половине тайма питерцы выглядели откровенно растерянно. Они зачастую терялись под высоким прессингом соперника и практически не переходили центр поля.

Но после 20-й минуты игра у гостей стала налаживаться, и в конце концов они сумели сравнять счёт. Дзюба поборолся за мяч на правом фланге и переадресовал его Эмилиано Ригони, а тот выполнил прострел на Сердара Азмуна. Удар иранца заблокировал Георгий Джикия, но справиться с добиванием Барриоса спартаковцы были не в силах. Так колумбиец забил дебютный мяч в составе «Зенита».

После этого невнятно действовать начали уже хозяева. Красно-белые принялись регулярно допускать ошибки на ровном месте. В некоторых эпизодах они и вовсе дарили мяч сопернику, а затем фолили ценой карточек. Видимо, сказывался переизбыток эмоций. Футболисты обеих команд действительно были взведены до предела. Тот же Дзюба не раз что-то эмоционально высказывал партнёрам. А Александр Селихов неоднократно кричал на одноклубников.

Неназначенный пенальти на Дзюбе и супермомент Ригони

Хватало эмоций и после перерыва, но забитых мячей болельщики больше не увидели. Однако это не значит, что игра получилась скучной. Напротив, команды демонстрировали обоюдоострый футбол и отвечали атакой на атаку.

Самый опасный момент упустил Ригони. После идеального навеса с левого фланга от Юрия Жиркова аргентинец с нескольких метров отправил мяч в штангу. В другом эпизоде Дзюба упал в штрафной, споткнувшись о бедро Ильи Кутепова, но судья пенальти назначить не решился.

У «Спартака» же очень активен был Мельгарехо, в активе которого по итогам матча оказалось пять ударов. В самом начале тайма он после великолепной проникающей передачи партнёра в штрафную оказался в отличной позиции, но удар парагвайца успел накрыть Барриос. Чуть позже после розыгрыша стандарта снаряд вновь удачно отскочил к футболисту, и он оказался с глазу на глаз с Лунёвым, но в подкате ситуацию успел разрядить Азмун.

К слову, Сердар на этот раз забить не сумел и был заменён за 15 минут до финального свистка. А незадолго до этого нападающий ударился головой о перекладину, пытаясь помешать Селихову взять мяч в руки.

Первую же замену Семак осуществил по истечении часа игры, и она получилась довольно любопытной. Вместо опорника Нобоа на поле появился нападающий Себастьян Дриусси. Кононов в концовке освежил игру молодыми футболистами, но вырвать победу «Спартаку» не удалось.

Таким образом, матч второго круга между командами завершился вничью, которая скорее оказалась на руку «Зениту». Питерцы, хотя и позволили приблизиться к себе ЦСКА и «Локомотиву», всё равно опережают идущих вторыми армейцев на пять баллов.