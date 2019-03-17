«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в центральном матче 20-го тура РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте хозяев вывел вперёд Денис Глушаков после передачи Александра Ташаева. Сине-бело-голубые ответили на это голом Вильмара Барриоса на 27-й минуте.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 41 очко. «Спартак» располагается на пятом месте, имея в своём активе 33 балла.

В следующем туре красно-белые сыграют с грозненским «Ахматом». «Зенит» же встретится с «Оренбургом».

Ранее «Локомотив» обыграл «Краснодар» в 20-м туре РПЛ благодаря голу с пенальти.