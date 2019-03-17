Мяч Глушакова в ворота «Зенита» стал для «Спартака» 1500-м голом в чемпионатах России

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» забил 1500-й мяч красно-белых в чемпионатах страны.

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РИА Новости

Глушаков забил мяч на 13-й минуте игры после передачи Александра Ташаева и тем самым вывел «Спартак» вперёд. Ранее полиция опровергла слухи о драке фанатов «Спартака» и «Зенита».