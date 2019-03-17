Погребняк негативно относится к привлечению легионеров в сборную России по футболу

Нападающий «Урала» Павел Погребняк не видит смысла в привлечении иностранцев к игре за национальную сборную России по футболу.

«Отношусь к легионерам в сборной отрицательно, не вижу в этом смысла. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на эту позицию есть Игорь Смольников. Можно было обойтись без иностранцев», — цитирует футболиста «Комсомольская правда».

За сборную России Погребняк провёл 33 матча и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что гол Фернандеса принёс ЦСКА победу над «Уралом» в 20-м туре РПЛ.