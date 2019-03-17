Погребняк негативно относится к привлечению легионеров в сборную России по футболу
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- РИА Новости
«Отношусь к легионерам в сборной отрицательно, не вижу в этом смысла. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на эту позицию есть Игорь Смольников. Можно было обойтись без иностранцев», — цитирует футболиста «Комсомольская правда».
За сборную России Погребняк провёл 33 матча и забил восемь голов.
Ранее сообщалось, что гол Фернандеса принёс ЦСКА победу над «Уралом» в 20-м туре РПЛ.