Погребняк негативно относится к привлечению легионеров в сборную России по футболу

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Нападающий «Урала» Павел Погребняк не видит смысла в привлечении иностранцев к игре за национальную сборную России по футболу.
Погребняк негативно относится к привлечению легионеров в сборную России по футболу
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Отношусь к легионерам в сборной отрицательно, не вижу в этом смысла. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на эту позицию есть Игорь Смольников. Можно было обойтись без иностранцев», — цитирует футболиста «Комсомольская правда».

За сборную России Погребняк провёл 33 матча и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что гол Фернандеса принёс ЦСКА победу над «Уралом» в 20-м туре РПЛ.

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