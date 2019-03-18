Визит Карреры, жест Глушакова, баннер для Джикии и горящие стулья: чем запомнился матч «Спартак» — «Зенит»

Матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» прошёл при заполненных трибунах и запомнился болельщикам не только яркой игрой, но и атмосферой на стадионе. Игру посетил бывший наставник красно-белых Массимо Каррера, поклонники хозяев поля посвятили своей команде масштабный перформанс и адресовали отдельный баннер капитану Георгию Джикии, а капитан «Спартака» Денис Глушаков напомнил фанатам, что гордится своей фамилией. Что происходило в чаше стадиона «Открытие Арена» — в репортаже RT.

Возвращение Карреры



Очередной футбольный спор между Москвой и Санкт-Петербургом вызвал большой ажиотаж в спортивном мире. Билеты на матч 20-го тура были распроданы за несколько дней, многолюдно было и на трибуне для VIP-гостей. Руководители обоих клубов, РПЛ, РФС, члены правительства и знаменитые болельщики «Спартака» спешили занять свои места в комфортабельных ложах, однако журналисты и поклонники красно-белых ждали у стадиона лишь одного человека — бывшего главного тренера.

Одним из самых долгожданных событий, предварявших дерби двух столиц, стало возможное появление на игре Массимо Карреры. Но итальянец не торопился в Тушино. Более того, за час до стартового свистка на стадионе «Открытие Арена» стало известно, что он с трибун «РЖД Арены» наблюдает за противостоянием «Локомотива» и «Краснодара». Однако на игру своих бывших подопечных специалист всё же успел. Массимо отклонил приглашение владельца клуба Леонида Федуна и вместе с супругой и переводчиком Артёмом Фетисовым расположился на одном из секторов центральной трибуны.

Официальных чествований Массимо не дождался — только громкого приветствия от фанатской трибуны и аплодисментов от соседей. После матча бывший тренер покинул территорию стадиона, оставшись практически незамеченным. К слову, о его визите на игру не знали даже высокопоставленные поклонники «Спартака». Так, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков признался, что о присутствии Карреры узнал только от журналистов после завершения встречи.

«Массимо был на игре? Даже не знал об этом. Если честно, не думаю, что этот как-то отвлекало игроков. Кричалки в его честь? Тоже не вижу в них ничего плохого, поддержка на игре была отличная, «Спартаку» в этом плане не на что жаловаться», — заявил Жуков.

Мотивация

Противостояние «Спартака» и «Зенита» традиционно запоминается не только самим футболом, но и масштабными перформансами болельщиков. Дважды в году фанаты красно-белых и сине-бело-голубых готовят многометровые красочные полотнища. Так, на сентябрьском матче на Крестовском острове поклонники «Зенита» разместили на вираже изображение охотника с подписью «Сезон охоты открыт». 17 марта фанаты «Спартака» выбрали другое направление — не акцентируя внимание на сопернике, они посвятили баннер собственной команде, разместив на нём мотивирующую надпись «До самой смерти только «Спартак».

Запрещённая пиротехника

Встреча на стадионе «Открытие Арена» обошлась без беспорядков, однако штрафы за поведение своих фанатов оба клуба неминуемо получат.

Несмотря на призывы со стороны руководства «Зенита» и то, что клуб из Санкт-Петербурга привёз и использовал в столице собственную систему идентификации активных фанатов, болельщики с берегов Невы всё равно активно использовали запрещённую к проносу на трибуны пиротехнику. В гостевом секторе полыхали не только файеры, дымовые шашки и стробоскопы, но и кресла стадиона, а также шарфы «Спартака», которые болельщики «Зенита» поджигали на протяжении всего матча.

В стороне не остались и поклонники хозяев поля. Впрочем, в отличие от представителей города на Неве, они ограничились лишь локальным пиротехническим шоу, которое не привело к серьёзным последствиям.

В КДК уже достали калькулятор и начали считать прибыль от матча 🙄 pic.twitter.com/9Jjxp3tZx6 — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 17 марта 2019 г.

Два капитана «Спартака»

Запомнился матч и очередным витком в отношениях фанатов красно-белых и капитана команды Дениса Глушакова. Нестихающие призывы лишить полузащитника полномочий и повязки, а также флаги с перечёркнутым игровым номером футболиста не повлияли на решение тренерского штаба — хавбек появился на поле с первых минут, а после забитого гола, ставшего впоследствии единственным в исполнении хозяев поля, отправился к трибуне и жестом указал на свою фамилию на спине.

Позже Глушаков объяснил подобные действия во время празднования взятия ворот.

«Я показал на свою фамилию, потому что горжусь ей и в обиду её не дам. Уже не раз говорил: если у них есть какие-то претензии, то я готов ответить на все вопросы. Более того, я предлагал им встретиться — и каждому из фан-движения могу объяснить ситуацию, если им это, конечно, интересно. Так что если мне организуют встречу, то я рад буду пообщаться и урегулировать эти вопросы. Скажу только одно: все эти обиды и недосказанность не идут на пользу «Спартаку», — признался Глушаков.

Однако предложений о встрече Глушакову не поступило. В то же время несогласные с положением дел в команде фанаты уже выбрали преемника — по их мнению, капитанская повязка должна быть передана Георгию Джикии. Болельщики запустили в социальных сетях флешмоб и специальный хештег #джикиянашкапитан, а к матчу приготовили баннер с одноимённой надписью. Не заметить его было сложно: широкую растяжку разместили у самой кромки поля, но отправившийся благодарить трибуны после матча защитник никаких эмоций по этому поводу не проявлял.