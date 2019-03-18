Визит Карреры, жест Глушакова, баннер для Джикии и горящие стулья: чем запомнился матч «Спартак» — «Зенит»
- Игрок ФК «Зенит» Артём Дзюба (слева) и игрок ФК «Спартак» Георгий Джикия (справа)
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Возвращение Карреры
Очередной футбольный спор между Москвой и Санкт-Петербургом вызвал большой ажиотаж в спортивном мире. Билеты на матч 20-го тура были распроданы за несколько дней, многолюдно было и на трибуне для VIP-гостей. Руководители обоих клубов, РПЛ, РФС, члены правительства и знаменитые болельщики «Спартака» спешили занять свои места в комфортабельных ложах, однако журналисты и поклонники красно-белых ждали у стадиона лишь одного человека — бывшего главного тренера.
Одним из самых долгожданных событий, предварявших дерби двух столиц, стало возможное появление на игре Массимо Карреры. Но итальянец не торопился в Тушино. Более того, за час до стартового свистка на стадионе «Открытие Арена» стало известно, что он с трибун «РЖД Арены» наблюдает за противостоянием «Локомотива» и «Краснодара». Однако на игру своих бывших подопечных специалист всё же успел. Массимо отклонил приглашение владельца клуба Леонида Федуна и вместе с супругой и переводчиком Артёмом Фетисовым расположился на одном из секторов центральной трибуны.
Классно поприветствовали!! pic.twitter.com/tsQfCf9Fg5— Дмитрий Егоров (@edim_sport) 17 марта 2019 г.
Официальных чествований Массимо не дождался — только громкого приветствия от фанатской трибуны и аплодисментов от соседей. После матча бывший тренер покинул территорию стадиона, оставшись практически незамеченным. К слову, о его визите на игру не знали даже высокопоставленные поклонники «Спартака». Так, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков признался, что о присутствии Карреры узнал только от журналистов после завершения встречи.
«Массимо был на игре? Даже не знал об этом. Если честно, не думаю, что этот как-то отвлекало игроков. Кричалки в его честь? Тоже не вижу в них ничего плохого, поддержка на игре была отличная, «Спартаку» в этом плане не на что жаловаться», — заявил Жуков.
Каррера после игры pic.twitter.com/hS5edroqqS— OlegK (@koshelevoleg) 17 марта 2019 г.
Мотивация
Противостояние «Спартака» и «Зенита» традиционно запоминается не только самим футболом, но и масштабными перформансами болельщиков. Дважды в году фанаты красно-белых и сине-бело-голубых готовят многометровые красочные полотнища. Так, на сентябрьском матче на Крестовском острове поклонники «Зенита» разместили на вираже изображение охотника с подписью «Сезон охоты открыт». 17 марта фанаты «Спартака» выбрали другое направление — не акцентируя внимание на сопернике, они посвятили баннер собственной команде, разместив на нём мотивирующую надпись «До самой смерти только «Спартак».
До самой смерти🤞🏻 pic.twitter.com/z1cRfy4GQq— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 17 марта 2019 г.
Запрещённая пиротехника
Встреча на стадионе «Открытие Арена» обошлась без беспорядков, однако штрафы за поведение своих фанатов оба клуба неминуемо получат.
Несмотря на призывы со стороны руководства «Зенита» и то, что клуб из Санкт-Петербурга привёз и использовал в столице собственную систему идентификации активных фанатов, болельщики с берегов Невы всё равно активно использовали запрещённую к проносу на трибуны пиротехнику. В гостевом секторе полыхали не только файеры, дымовые шашки и стробоскопы, но и кресла стадиона, а также шарфы «Спартака», которые болельщики «Зенита» поджигали на протяжении всего матча.
В стороне не остались и поклонники хозяев поля. Впрочем, в отличие от представителей города на Неве, они ограничились лишь локальным пиротехническим шоу, которое не привело к серьёзным последствиям.
В КДК уже достали калькулятор и начали считать прибыль от матча 🙄 pic.twitter.com/9Jjxp3tZx6— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 17 марта 2019 г.
Два капитана «Спартака»
Запомнился матч и очередным витком в отношениях фанатов красно-белых и капитана команды Дениса Глушакова. Нестихающие призывы лишить полузащитника полномочий и повязки, а также флаги с перечёркнутым игровым номером футболиста не повлияли на решение тренерского штаба — хавбек появился на поле с первых минут, а после забитого гола, ставшего впоследствии единственным в исполнении хозяев поля, отправился к трибуне и жестом указал на свою фамилию на спине.
Позже Глушаков объяснил подобные действия во время празднования взятия ворот.
«Я показал на свою фамилию, потому что горжусь ей и в обиду её не дам. Уже не раз говорил: если у них есть какие-то претензии, то я готов ответить на все вопросы. Более того, я предлагал им встретиться — и каждому из фан-движения могу объяснить ситуацию, если им это, конечно, интересно. Так что если мне организуют встречу, то я рад буду пообщаться и урегулировать эти вопросы. Скажу только одно: все эти обиды и недосказанность не идут на пользу «Спартаку», — признался Глушаков.
Однако предложений о встрече Глушакову не поступило. В то же время несогласные с положением дел в команде фанаты уже выбрали преемника — по их мнению, капитанская повязка должна быть передана Георгию Джикии. Болельщики запустили в социальных сетях флешмоб и специальный хештег #джикиянашкапитан, а к матчу приготовили баннер с одноимённой надписью. Не заметить его было сложно: широкую растяжку разместили у самой кромки поля, но отправившийся благодарить трибуны после матча защитник никаких эмоций по этому поводу не проявлял.
На трибуне: "Джикия - наш капитан"— Yaro Susov (@yarosuso) 17 марта 2019 г.
Джикия: сделал вид, что не обратил внимание #СпартакЗенитpic.twitter.com/xGVH9r2u4n
- Победа «Спартака» в дерби, характер «Зенита» и эффектный гол Смолова: чем запомнился 19-й тур РПЛ
- Ажиотаж, призыв отказаться от пиротехники и приезд Карреры: какие события предшествовали матчу «Спартак» — «Зенит»
- Гол с пенальти, удаление Каборе и сейвы Сафонова: «Локомотив» обыграл «Краснодар» и обошёл его в турнирной таблице РПЛ