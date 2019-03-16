Джикия опроверг слухи о переходе в «Локомотив»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отреагировал на сообщения в СМИ о том, что он летом может пополнить состав столичного «Локомотива».

«Никак. Даже не хочу об этом говорить. Не имеет никакого смысла. Тема закрыта. Там не было даже какого-то источника, просто слухи. Нельзя верить всему тому, что пишут. Мало ли что можно выдумать», — приводит слова футболиста официальный сайт красно-белых.

По его словам, у него долгосрочный контракт со «Спартаком» и ему хочется быть максимально полезным своему клубу.

«Буду это делать, пока есть силы и возможности. Сделаю всё ради команды. Что ещё сказать?» — добавил Джикия.

Ранее сообщалось, что «Спартак» летом намерен продать Луиса Адриано или Зе Луиша.