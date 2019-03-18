«В нашем чемпионате пора вводить видеоповторы»: о чём говорили тренеры и игроки после матча «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» и «Зенит» показали зрелищный футбол, но не смогли решить поставленные перед командами задачи. Об этом после центрального матча 20-го тура РПЛ заявили наставники клубов Олег Кононов и Сергей Семак. Тренеры также остались недовольны работой судейской бригады и поблагодарили своих футболистов за самоотдачу. Между тем капитан красно-белых Денис Глушаков ответил на вопросы прессы впервые после долгого перерыва и прокомментировал свой конфликт с болельщиками.

«Благодарен команде»

Первым на вопросы журналистов ответил Сергей Семак. Наставник сине-бело-голубых оценил игру Сердара Азмуна, подверг критике судейство и признался, что его команде в начале встречи не хватило сил.

— Прокомментируйте игру вашей команды.

— В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали из Санкт-Петербурга, и конечно же всю команду. Это был сложный момент, ведь мы работаем в жёстком графике и имели в распоряжении лишь 3 дня на подготовку. Ребята проявили волю и характер. Начали не очень удачно. «Спартак» смотрелся свежее, успевал накрывать, но по ходу матча игра изменилась, удалось забрать инициативу. Жаль, не победили.

— Как оцениваете работу главного арбитра Владимира Москалёва? Согласны с тем, что он не поставил пенальти в пользу вашей команды?

— Знаете, изначально назначать арбитра, который уже получал неудовлетворительные оценки — это непонятное решение. Да, у меня много вопросов к его работе. По пенальти — на мой взгляд оно было. По офсайду — надо смотреть. В нашем чемпионате пора вводить VAR, чтобы таких спорных решений не было.

— С чем связанна замена Сердара Азмуна?

— Он пропустил всю нашу зимнюю подготовку из-за участия в Кубке Азии. Сердар устал, его не хватает на все 90 минут, он играет без отдыха. Но при этом Азмун большой молодец, создаёт моменты в каждом матче. Надеюсь, такая тенденция продолжится. Мы очень рассчитываем на него, к тому же грядущий перерыв в чемпионате пойдёт ему на пользу.

— Однако его реализация далека от стопроцентной. Вы знаете, как решить эту проблему?

— Нужны хладнокровие и опыт. Это придёт со временем. Будем работать и тренироваться.

— Оцените игру вашего голкипера Андрея Лунева.

— До последнего момента его участие было под вопросом, так что нет никаких претензий, одна благотворность, что вышел и сыграл с травмой.

«Сдвиги есть, это радует»

Вслед за Семаком своё резюме дерби двух столиц дал Олег Кононов. Наставник москвичей признался, что недоволен игрой своей команды, отметил успешные действия молодых игроков и объяснил, почему убрал с поля Дениса Глушакова.

— Довольны результатом и игрой?

— Результатом нет, потому что второй матч дома — и снова ничья. Выигрываем, а потом пропускаем, такого не должно быть. Качество футбола? Хотелось бы большего, но такие слова вы будете слышать от меня всегда. Да, у нас были атаки, но их должно быть больше, а вот подобных действий со стороны соперника — меньше. Нужно работать над этим компонентом ответственней.

— Вы говорили, что «Спартак» играет на 20%, потом оценивали действия своей команды на 50%. Как должны играть футболисты, чтобы вы остались довольны ими на 100%?

— Все зависит от побед. Пока не вижу, что мы серьёзно улучшаем. Движение есть, но оно пока не такое, каким бы я его хотел видеть. Не хватает баланса атаки и защиты. Да, с прошлого года прибавили прессинг, но нужно дорабатывать точность в пассах.

— И всё же, что должно произойти, чтобы вы были довольны?

— Выиграть по 5:0 каждую игру.

— Вы выпустили молодых Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Смелое решение.

— Они хорошо проявляли себя на тренировках, к тому же я не сторонник делить игры на серьёзные и не очень. Для нас каждый матч — это финал, следовательно, любой игрок может появиться на поле. У этих ребят есть опыт, они футболисты молодёжной сборной, почему бы не дать им шанс?

— Довольны их игрой?

— Хорошо проявили себя. Но надо оценивать по результатам команды. Умяров сделал пару хороших передач. Глушаков устал, я выпускал его, чтобы укрепить центр. Он справился.

— Весь первый тайм вы ругали Александра Селихова. С чем связанно это недовольство?

— Есть разные игровые ситуации, где игроки атаки должны открыться под защитника, и вратарь вынужден ногами разворачиваться в игру. Я подсказывал Саше, чтобы он разворачивал игру на другой фланг. Требования современного футбола таковы, что вратарь должен начитать атаки.

— Что скажете о работе судейской бригады?

— Трудно сказать. Не хотел бы её обсуждать, откровенных ляпов не было, но определённые ошибки допущены. Но давайте лучше про футбол.

— Показалось, что это лучший матч в исполнении «Спартака» этой весной.

— Мне нет. Сдвиги есть, это уже радует, но трудно судить о чём-то, когда нет результата. Начнём выигрывать, можно будет обсуждать.

— Вы доверили место в старте Александру Ташаеву. Как оцените игру хавбека?

— Саша отыграл хороший матч, отдал голевую. Для него это важно. Было определённое волнение, давно не играл в старте, однако жду от него большего. Подходы к воротам есть — нужно реализовывать, ему это по силам.

«Готов ответить на все вопросы болельщиков»

Однако главным событием после матча стала не пресс-конференция тренеров, а первое появление перед прессой после долгого перерыва Дениса Глушакова — капитана «Спартака» и автора единственного мяча в ворота «Зенита». Полузащитник прокомментировал визит экс-наставника своей команды Массимо Карреры и в очередной раз призвал фанатов к диалогу.

— Поделитесь эмоциями от игры. Не обидно, что упустили победу?

— Конечно, если бы мы сегодня выиграли, то настроение было бы лучше, конечно. Но матч удался, обе команды хотели выиграть, была напряженная борьба. Много хороших моментов, жаль, не реализовали их. Скажу так: матч двух команд с характером, которые не смогли забить.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Аншлаг. Но у нас всегда стадион заполняется, тем более когда такие матчи. Сейчас надо просто двигаться в своём направлении, а в конце чемпионата уже посмотрим, какие будут результаты.

— Хотите вернуть взаимопонимание с фанатами?

— Я уже не раз говорил: если у них есть какие-то претензии, то я готов ответить на все вопросы. Более того, я предлагал им встретиться и каждому из фан-движению могу объяснить ситуацию, если им это, конечно, интересно. Так что если мне организуют встречу, то я рад буду пообщаться и урегулировать эти вопросы. Скажу только одно: все эти обиды и недосказанность не идут на пользу «Спартаку».

— Как в команде отнеслись к визиту Массимо Карреры?

— Приехал тренер посмотреть команду — как к этому относиться? Да, знали, что он приедет, читали в прессе, но никак это не обсуждали.

— После забитого мяча вы подбежали к трибуне Б и показали не на ромб, а на свою фамилию. Как объясните этот жест?

— Я показал на свою фамилию, потому что горжусь ей и в обиду её не дам.

После общения с журналистами Глушаков разместил пост в социальных сетях. Капитан «Спартака» заявил, что свой гол в ворота «Зенита» посвятил 60-летию своего дяди и призвал всех фанатов чтить и уважать «Спартак» и всех его ветеранов.

«Наша цель — стать чемпионами»

Позицию игроков команды с берегов Невы озвучил полузащитник Эмилио Ригони. По словам представителя сине-бело-голубых, в стане «Зенита» разочарованы результатом и недовольны судейством.

— Довольны результатом?

— «Зенит» приехал за победой. Мы не выиграли одно очко, а потеряли два. Хотя в конце сезона и это очко будет важно. Наша цель — стать чемпионами, и мы продолжаем идти к этому. Сегодня мне не хватило удачи, когда Жирков отлично прострелил. Скорее всего, нам не хватало сил после поездки в Испанию.

— Как оцените работу главного арбитра?

— В моменте с отмененным голом арбитр сказал, что был офсайд, но мяч никого не коснулся. Момент очень спорный.

— Расстроены, что не помогли команде?

— Я стараюсь использовать любую возможность оправдать доверие тренера. Надеюсь, они будут появляться и впредь, и я продолжу помогать команде. Нам сейчас нужно идти от игры к игре и набирать очки, чтобы сохранить преимущество и достичь главной цели — победы в чемпионате.