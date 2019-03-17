Глушаков посвятил гол в ворота «Зенита» своему дяде

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что посвятил свой гол в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» своему дяде, Валерию Глушакову.

«Для меня сегодняшний матч был особенным не только из-за принципиального матча с «Зенитом». Сегодня исполнилось бы 60 лет моему дяде, Валерию Глушакову. 1500-й гол «Спартака» в РПЛ я посвящаю именно ему. Человеку, который дал мне путь в большой футбол. Мяч, которым был забит гол, уходит в музей «Спартака», — написал Глушаков в своём Instagram.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в центральном матче 20-го тура РПЛ.

Ранее Глушаков заявил, что готов встретиться с фанатами «Спартака» и урегулировать все вопросы.