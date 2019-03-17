Глушаков посвятил гол в ворота «Зенита» своему дяде

Короткая ссылка
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что посвятил свой гол в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» своему дяде, Валерию Глушакову.
Глушаков посвятил гол в ворота «Зенита» своему дяде
  • Twitter
  • © @fcsm_official

«Для меня сегодняшний матч был особенным не только из-за принципиального матча с «Зенитом». Сегодня исполнилось бы 60 лет моему дяде, Валерию Глушакову. 1500-й гол «Спартака» в РПЛ я посвящаю именно ему. Человеку, который дал мне путь в большой футбол. Мяч, которым был забит гол, уходит в музей «Спартака», — написал Глушаков в своём Instagram.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в центральном матче 20-го тура РПЛ.

Ранее Глушаков заявил, что готов встретиться с фанатами «Спартака» и урегулировать все вопросы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить