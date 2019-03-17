Глушаков заявил, что готов встретиться с фанатами «Спартака» и урегулировать все вопросы

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Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что готов встретиться с болельщиками команды и уладить с ними конфликт.
Глушаков заявил, что готов встретиться с фанатами «Спартака» и урегулировать все вопросы
  • © РИА Новости

«Если у болельщиков есть ко мне вопросы или претензии, я готов ответить. Я всегда готов встретиться с фанатами и урегулировать все вопросы», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Конфликт между хавбеком и фанатами возник осенью 2018 года, после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры, отправившего его в дублирующий состав, и возвращения Глушакова в основу. Футболист регулярно подвергался жёсткой критике со стороны фанатов команды прямо во время матчей. Некоторые болельщики требовали выгнать его из «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в центральном матче 20-го тура РПЛ.

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