Травмы игроков «Спартака», радость дебютантов и визит министра: как сборная России готовится к матчу с командой Бельгии

Футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Илья Кутепов покинули расположение национальной команды из-за травм, а защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев и хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов рассказали о своём первом вызове в сборную. Министр спорта Павел Колобков и президент РФС Александр Дюков посетили тренировку коллектива, а главный тренер Станислав Черчесов прокомментировал скандал с Павлом Погребняком. Как сборная России готовится к матчу с командой Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года — в материале RT.

Эпидемия травм

21 апреля сборная России проведёт свой первый матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Для подготовки к важнейшей встрече были вызваны 26 футболистов, однако всего за три дня национальная команда успела лишиться сразу двух важных спортсменов. Примечательно, что оба защищают цвета московского «Спартака», который в выходные провёл одну из ключевых игр чемпионата с петербургским «Зенитом».

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Накануне днём главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о травме Романа Зобнина. По словам наставника, в расположение команды хавбек прибыл с переломом кистевого сустава. Работники медицинского штаба наложили спортсмену лангетку в надежде, что тот всё же сможет сыграть с бельгийцами, но повреждение оказалось слишком серьёзным.

«Проведённые тесты показали невозможность интенсивной физической контактной борьбы в ближайшее время. В связи с этим футболист остаётся в Москве, где в ближайшее время будет выполнено оперативное лечение. Роман, здоровья!» — заявили в пресс-службе национальной команды.

В тот же день вечером стало известно о травме Ильи Кутепова. По словам врача сборной Эдуарда Безуглова, в последних встречах защитник испытывал проблемы с мышцами паха, а в матче с «Зенитом» лишь усугубил своё состояние.

«У Кутепова имеется проблема, которая требует полноценного лечения. В настоящее время это несовместимо с игрой в футбол, тем более в матче со сборной Бельгии. Поэтому Илья остаётся в Москве. Мы с врачами «Спартака» в постоянном контакте, информации о сроках его восстановления лучше дождаться из клуба», — объяснил Безуглов.

Специалист также объяснил, как получил повреждение Зобнин, и назвал его мужественным футболистом.

«Вероятно, в борьбе ему наступили на кисть, случился перелом с небольшим смещением. Мы обследовали его: травма требует оперативного вмешательства. Но операцию можно было бы сделать и через несколько дней, поэтому с нашей стороны была попытка протестировать Романа в боевом режиме тренировок», — рассказал врач.

«Но болевой синдром, который присутствует у Романа, не позволяет ему вести полноценную контактную борьбу, а её в матче с Бельгией будет вдоволь. Поэтому принято решение оставить Романа в Москве», — добавил Безуглов.

В свою очередь, сам Зобнин признался, что расстроен в связи с пропуском стартовой игры отборочного этапа Евро-2020, и пожелал своим партнёрам удачи.

«К сожалению, травма не позволит мне принять участие в матчах с Бельгией и Казахстаном. До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих встречах», — написал полузащитник на своей странице в Instagram.

Приезд дебютантов

На замену лидерам готовы выйти футболисты, которые нечасто получают приглашение в состав национальной команды. Так, вместо Кутепова вполне может выступить защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев. Игрок ранее привлекался в юношескую сборную, а в четверг может дебютировать во взрослой.

«Просто был сосредоточен на своей работе. Пригласили, приятно. Корреспондент позвонил. Думал, что хочет получить комментарий по поводу предыдущего матча с «Ростовом», а оказалось, поздравить с вызовом. В Новогорске уже бывал — здесь мне всё знакомо», — признался Беляев.

Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев попробует составить Беляеву конкуренцию за место в основном составе на матч с Бельгией. Для подопечного Леонида Слуцкого это приглашение в сборную стало вторым в карьере. Ранее он готовился вместе с командой ко встрече с «Динамо», но на поле так и не появился.

«Всё хорошо, прилетел сразу после игры. В самолёте не узнавали. Как сообщили о вызове? Кто-то сообщение отправил, прочитал. Неожиданно и приятно. Леонид Викторович Слуцкий тоже поздравил. Сказал: «Молодец, продолжай в том же духе», — сказал Караваев.

Ильзат Ахметов приезжает в национальную команду также второй раз. Ранее Станислав Черчесов хотел видеть его в составе в заключительных матчах сборной в Лиге наций, однако тогда полузащитник ЦСКА получил травму и не смог помочь коллективу. Неудивительно, что в преддверии игры с Бельгией журналисты интересовались его здоровьем.

«Ничего не беспокоит. Всё хорошо, работаю в полном режиме. Эмоции после вызова в сборную России испытал самые положительные, очень рад. Буду оправдывать оказанное доверие и доказывать, что достоин быть здесь на каждой тренировке», — заявил спортсмен.

Он также признался, что победа в матче 20-го тура РПЛ над «Уралом» придала ему дополнительную уверенность перед визитом в расположение сборной. Кроме того, Ахметов заверил, что готов к розыгрышам со стороны главного шутника национальной команды Артёма Дзюбы.

Статус капитана и борьба за место в воротах

В преддверии ответственного матча с журналистами пообщался Станислав Черчесов. Главный тренер сборной России рассказал, что в ближайшее время вместе с подопечными посмотрит фрагменты прошлогодней встречи с командой Бельгии, на основании которых составит мнение о будущем оппоненте.

«Узнаем, какие они имеют преимущества или недостатки при той или иной игре соперника. Не важно, в три защитника играть или в четыре — счастье нужно искать у чужих ворот. Задумки есть, но сегодня я вам не готов их выдать», — заявил Черчесов.

Он заверил, что Артём Дзюба выйдет на матч с Бельгией с капитанской повязкой, а также рассказал, что Юрий Газинский испытывает небольшие психологические проблемы из-за затянувшейся безвыигрышной серии «Краснодара».

«Мы постараемся его подготовить. Надеюсь, один процент против девяносто девяти не сыграет значимой роли, тем более он наш игрок и капитанил в своё время. Кроме того, мы посмотрим на его физическое состояние, потому что человек уже семь матчей подряд провёл. Быть хорошим игроком и готовым — две разные вещи», — отметил Черчесов.

Он также признался, что в настоящее время не определился с тем, кто займёт место в воротах в матче с Бельгией.

«Посмотрим, какое резюме выдаст медицинский штаб. Они тренируются. Ситуация подскажет. Никто не знает, как всё сложится. Вон, Рома Зобнин заснул здоровым, а проснулся с переломом», — заключил специалист.

Визит министра

Заключительная тренировка сборной России перед вылетом в Бельгию была окружена вниманием не только представителей СМИ, но и других лиц. Так, занятие команды посетили министр спорта страны Павел Колобков и глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Можно сказать, сегодня я познакомился с командой. Безусловно, с кем-то мы встречались и раньше, но со многими сегодня контактировал впервые. Пообщались, атмосфера в коллективе бодрая, настрой рабочий. Все прекрасно понимают, как важно успешно начать отборочную кампанию», — сказал Дюков.

Он также поделился своими ожиданиями от встречи с бельгийцами, которая может стать ключевой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«С одной стороны, матч будет непростым. Было бы легче начать с команды, которая не является фаворитом группы. Но с другой, прошлый год и успешное выступление на чемпионате мира и в Лиге наций показали, что авторитетов для нас нет. Сборная России способна достойно сыграть с любым соперником», — добавил Дюков.

В свою очередь, министр спорта отметил серьёзные изменения в составе национальной команды с момента первой встречи. По словам Колобкова, она произошла в рамках подготовки к домашнему первенству планеты.

«Много новых ребят, настрой у них хороший. Все понимают, что начинается новый важный цикл. О предстоящих соперниках нам всё известно. Надеемся, сборная добьётся хорошего результата и продемонстрирует красивую игру», — подчеркнул Колобков.

Он также заявил, что имел возможность лично пообщаться с футболистами, но заметил, что эта беседа не включала в себя эмоциональную накачку.

«Игроки и так всё понимают. Станислав Саламович как всегда уверен в себе. У нас большой кредит доверия к тренеру, видна командная работа», — заключил министр спорта.

Встреча с сёстрами Авериными и приезд допинг-офицеров

Расположение национальной команды также посетили гимнастки, сёстры Дина и Арина Аверины. Для них этот визит стал не первым — ранее они уже проводили совместную тренировку с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками. На этот раз они познакомились с капитаном сборной Артёмом Дзюбой.

Форвард «Зенита» пришёл на встречу с многократными чемпионками мира по художественной гимнастике не с пустыми руками. Футболист подарил девушкам мяч с автографами игроков национальной команды.

Чемпионки мира по художественной гимнастике, Арина и Дина Аверины, давно хотели познакомиться и пообщаться с капитаном @TeamRussia Артёмом Дзюбой. И вот это случилось⚡🔥 pic.twitter.com/j7KkqqnMmR — Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.

«Здесь все расписались для вас, наших прекрасных чемпионок. Вы — наша гордость, мы стремимся к вашим победам. Как кто-то мне сказал: «Вы молодцы, прибавляете, уже лучше результаты». Спасибо вам за поддержку, нам очень приятно. Видел, как вы занимались с Миранчуками. Больше так не делайте, пожалуйста», — не обошёлся без шуток Дзюба.

Число гостей также пополнили и работники Российского антидопингового агентства. По словам Безуглова, допинг-офицеры прибыли в расположение команды рано утром во вторник, чтобы провести внеплановый забор проб.

«Сегодня в 08:45 нас посетили сотрудники РУСАДА в большом количестве. Восемь человек сдали допинг-тесты, всё в штатном режиме. На график работы это не влияет», — отметил врач.

Скандал с Погребняком

В преддверии важнейших матчей сборной России в спортивном сообществе разгорелся громкий скандал из-за слов Павла Погребняка. Бывший нападающий национальной команды резко высказался против натурализации иностранных футболистов.

Неудивительно, что журналисты поспешили узнать мнение Черчесова на этот счёт. Главный тренер сборной России признался, что не следил за новостями по данной теме.

«Я не знаю этой ситуации. Игорь (Владимиров, пресс-атташе сборной России. — RT) мне ничего не давал читать на эту тему. Значит, мне это неинтересно», — заявил наставник.

В отличие от тренера сборной, глава РФС оставил более развёрнутый комментарий относительно слов Погребняка.

«Высказывание Павла получилось явно некорректным. Что касается РФС, то мы не приемлем любые проявления расизма. Честно говоря, было достаточно неожиданно услышать это от него, я его давно знаю. Никогда не замечал, что он разделяет подобные взгляды. В этой ситуации надо разобраться. В ближайшее время комитет по этике займётся этим вопросом и даст свою оценку», — заверил Дюков.