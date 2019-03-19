Дюков заявил, что комитет РФС по этике даст оценку словам Погребняка о легионерах

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал высказывание нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о выступлении легионеров в составе сборной России по футболу.
Дюков заявил, что комитет РФС по этике даст оценку словам Погребняка о легионерах
  • РИА Новости

«Высказывание Павла получилось явно некорректным, и что касается РФС, то мы не приемлем любые проявления расизма, в любых формах. Честно говоря, было достаточно неожиданно услышать это от него, я его давно знаю. Никогда не замечал, что он разделает подобные взгляды. В этой ситуации надо разобраться, и в ближайшее время комитет по этике займётся этим вопросом и даст свою оценку», — заявил Дюков после посещения тренировки сборной России на базе команды в Новогорске.

Ранее Ари прокомментировал слова Погребняка о легионерах в сборной России по футболу.

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