Дюков заявил, что комитет РФС по этике даст оценку словам Погребняка о легионерах
- РИА Новости
«Высказывание Павла получилось явно некорректным, и что касается РФС, то мы не приемлем любые проявления расизма, в любых формах. Честно говоря, было достаточно неожиданно услышать это от него, я его давно знаю. Никогда не замечал, что он разделает подобные взгляды. В этой ситуации надо разобраться, и в ближайшее время комитет по этике займётся этим вопросом и даст свою оценку», — заявил Дюков после посещения тренировки сборной России на базе команды в Новогорске.
Ранее Ари прокомментировал слова Погребняка о легионерах в сборной России по футболу.