Ари прокомментировал слова Погребняка о легионерах в сборной России по футболу

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Натурализованный бразильский нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал слова форварда екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка об иностранных игроках в сборной России.
Ари прокомментировал слова Погребняка о легионерах в сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Я бы не стал ничего говорить по этому поводу, потому что он не заслуживает внимания. Мне грустно думать, что такие люди ещё есть. Моя цель — продолжать защищать цвета сборной России», — приводит слова Ари ESPN.

Он отметил, что ещё несколько лет назад он, как и другие темнокожие игроки, подвергался проявлениям расизма, но сейчас такие явления сошли на нет, и он чувствует себя в России как дома.

«Я живу здесь уже десять лет, у меня здесь дочь, много друзей, и в будущем я хочу продолжать жить здесь. Партнёры по команде всегда относились ко мне очень хорошо, без исключения. Игроки сборной очень уважают меня за мой опыт выступлений в России, поэтому я даже не беспокоюсь о такой ситуации. Все знают, что я отдаю всего себя клубу и сборной, и ценят это», — добавил форвард.

В ноябре 2018 года Ари впервые после получения российского гражданства был вызван в сборную и вслед за Маринато Гилерме, Марио Фернандесом, Романом Нойштедтером и Константином Раушем стал пятым натурализованным игроком в национальной команде.

Ранее в УЕФА отреагировали на скандальное заявление Погребняка.

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