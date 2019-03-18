Не назначенный «Спартаку» пенальти, дубль Ерёменко в Казани и удаление тренера «Оренбурга»: как прошёл 20-й тур РПЛ

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком», несмотря на неназначенный пенальти за фол на Артёме Дзюбе. «Краснодар» продлил свою безвыигрышную серию до четырёх матчей, уступив «Локомотиву», а ЦСКА победил на выезде «Урал» и вышел на второе место. «Ростов» взял верх над «Рубином» в Казани благодаря первым мячам после длительной дисквалификации Романа Ерёменко, а тренер «Оренбурга» Владимир Федотов был удалён по ходу встречи с «Динамо». О главных событиях 20-го тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Результативная серия Самедова и лидерство «Анжи» по жёлтым карточкам

Программу 20-го тура открывал матч аутсайдеров РПЛ. В его преддверии «Анжи» и «Крылья Советов» находились в подвале турнирной таблицы, занимая 14-е и 13-е места соответственно. В отличие от своих конкурентов в борьбе за выживание, волжане имели одну игру в запасе, что позволяло им с большим оптимизмом смотреть в будущее. А вот махачкалинцам позитива явно не хватало. Коллектив продолжает существовать на грани банкротства, а в благоприятный исход уже не очень верят и болельщики. Так, поддержать свою команду в важнейшей встрече пришли лишь 3120 верных фанатов.

На этот раз «Анжи» не удалось порадовать поклонников. Уже на 28-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару Максима Канунникова. В роли ассистента выступил Александр Самедов, неизменно отличающийся голевыми передачами в трёх последних встречах. Махачкалинцы пытались отвечать и даже сотрясли штангу ворот соперника, но последнее слово осталось за «Крыльями». На 88-й минуте Рамиль Шейдаев с пенальти установил окончательный счёт встречи.

«Отличился» под конец матча вышедший на замену Иван Иванченко. На 93-й минуте хавбек хозяев был удалён за вторую жёлтую карточку и помог «Анжи» укрепить лидерство по количеству «горчичников» за сезон (61).

Удаление тренера «Оренбурга» и невезение «Динамо»

Матчи между командами из нижней части таблицы продолжились и в субботу. На стадионе «Газовик» местный «Оренбург» прервал безвыигрышную серию из трёх встреч. После сенсационной ничьей с «Краснодаром» подопечные Владимира Федотова взяли верх над «Динамо». Стоит отметить, что эта победа стала для хозяев первой в истории противостояния с бело-голубыми. До нынешнего сезона коллективы ни разу не встречались в официальных турнирах, а в первом круге успех сопутствовал москвичам.

«Динамо» владело преимуществом, но добиться успеха им снова помешало невезение. Футболисты трижды проверили на прочность каркас ворот, но так и не отправили снаряд в сетку. Исход встречи решил единственный гол Джордже Деспотовича. На 52-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля и реализовали свой шанс. На исходе часа игры они имели все основания требовать пенальти, но главный арбитр встречи не усмотрел нарушения правил против Алексея Сутормина. Наставник «Оренбурга» настолько рьяно выражал своё недовольство судейским решением, что был вынужден досматривать матч на трибуне.

Неудачная серия «Урала» и второй гол Фернандеса в РПЛ

В Екатеринбурге состоялся первый матч тура, который посетили более 15 тыс. зрителей. Посмотреть на противостояние «Урала» и ЦСКА пришли 17 113 болельщиков, многие из которых надеялись на прекращение безвыигрышной серии хозяев в играх с армейцами. На данный момент она составляла 13 встреч подряд, а единственная победа была добыта в ходе первой в истории игры между коллективами — 15 июля 2009 года «шмели» взяли верх в 1/16 финала Кубка России.

Первый тайм полностью прошёл под диктовку хозяев, которые имели три неплохих шанса отличиться. Но в одном эпизоде всё своё мастерство продемонстрировал голкипер Игорь Акинфеев, а в двух других игрокам «Урала» не хватило точности. Ключевой момент встречи произошёл за 15 минут до конца второго тайма. Марио Фернандес откликнулся на подачу с углового и головой отправил мяч в сетку. Примечательно, что для защитника этот гол стал всего лишь вторым в РПЛ. Ранее он отличался в матче с «Анжи», который состоялся 1 августа 2015-го.

Дубль Ерёменко и юбилейная победа «Ростова»

«Ростов» наконец-то смог прервать свою изрядно затянувшуюся безвыигрышную серию в РПЛ. После впечатляющего старта подопечные Валерия Карпина серьёзно притормозили и с 27 октября не одержали ни одной победы в чемпионате. В семи матчах они пять раз сыграли вничью и дважды уступили, а их последней жертвой стал терпящий крушение «Анжи». «Рубин» же в последних пяти играх смотрелся довольно неплохо и уступил лишь ЦСКА. Кроме того, за казанцев говорило и преимущество над оппонентами в очном противостоянии. Из 32 встреч за ними осталось 13, в то время как их соперники праздновали успех лишь в девяти.

В субботу успех был на стороне ростовчан, которые одержали юбилейную, десятую победу в играх с казанцами. Главным героем встречи стал бывший футболист ЦСКА Роман Ерёменко, забивший свои первые мячи с момента возвращения в футбол после дисквалификации. В первом эпизоде хавбек завершил ударом собственный забег в штрафную, а во втором нанёс точный удар с лёта после подачи Ивелина Попова. В последний раз финн отмечался голом более двух с половиной лет назад. Произошло это 27 августа 2016 года в игре с «Томью».

Помимо потери очков, «Рубин» лишился одного из своих опытнейших игроков. Уже в компенсированное время встречи защитник Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости и был вынужден попросить замену. На данный момент сроки восстановления неизвестны.

Возвращение «Арсенала» в Тулу и призыв к отставке Аленичева

Подопечные Игоря Черевченко провели свой первый матч на родном стадионе после возобновления чемпионата. Из-за проблем с газоном свою предыдущую домашнюю встречу с ЦСКА они были вынуждены играть в Грозном. Нельзя сказать, что в субботу поле смотрелось восхитительно, но всё же было одобрено лигой. Радость от возвращения домой со своими футболистами пришли разделить почти 9 тыс. болельщиков, что составляет чуть меньше половины от полной вместимости арены «Арсенала».

Футболисты не стали расстраивать своих поклонников и взяли верх над главным аутсайдером первенства — «Енисеем». «Канониры» дважды огорчили Давида Юрченко, причём оба взятия ворот получились весьма впечатляющими. Резиуан Мирзов и Игорь Горбатенко вдохновились шедевром Магомеда-Шапи Сулейманова в Лиге Европы и практически повторили его в матче с красноярцами. Хозяева одержали победу и продлили свою беспроигрышную серию до трёх встреч, а гости не знают вкуса победы на протяжении последних пяти игр. Возможно, именно с этим было связано наличие на трибунах плакатов с призывом к отставке главного тренера коллектива Дмитрия Аленичева.

Третье поражение «Уфы» подряд и победный гол Швеца

Единственной командой, которая возобновила сезон в РПЛ двумя поражениями, была «Уфа». У подопечных Дмитрия Кириченко и до зимы была перспектива застрять в зоне вылета, а теперь дела стали совсем плохи. Положение не удалось исправить и после домашней игры с «Ахматом», который тоже не побеждал с осени, но хотя бы добыл очко в прошлом матче с «Уралом».

Матч на стадионе «Нефтяник» в присутствии 8,5 тыс. болельщиков проходил на низких скоростях — обе команды предпочитали подержать мяч у себя, а не идти в атаку, рискуя допустить ошибку. Встреча так бы и закончилась нулевой ничьей, но на 70-й минуте лидер «Уфы» Дмитрий Сысуев получил травму и попросил замену. Гости тут же оживились и организовали быструю атаку, которую завершил Антон Швец. В оставшееся время игроки «Ахмата» грамотно защищались и добыли три очка. «Уфа» по итогам двух третей сезона осталась на 15-м месте в турнирной таблице, а грозненцы замыкают верхнюю половину.

Неудачная серия «Краснодара» и возвращение «Локомотива» в тройку

20-й тур завершался двумя суперматчами с участием претендентов на медали. Сначала на поле «РЖД Арены» вышли «Локомотив» и «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева всё ещё находились в шоке от досадного вылета из Лиги Европы и даже не нашли никого, кто бы смог выйти на позиции форварда в стартовом составе. Железнодорожники этим воспользовались и взяли инициативу на себя. От пропущенного мяча гостей долгое время спасал только 20-летний вратарь Матвей Сафонов.

«Локомотив» так бы и продолжал безуспешно пытаться открыть счёт, если бы медвежью услугу «Краснодару» не оказал Шарль Каборе. Полузащитник получил две жёлтые карточки за пять минут, причём вторую — за игру рукой, которая наказывалась ещё и пенальти. Антон Миранчук воспользовался шансом и забил единственный мяч во встрече. Южане продлили безвыигрышную серию в РПЛ до четырёх матчей и потеряли второе место в турнирной таблице. Действующий чемпион России же совершил скачок с пятой строчки в первую тройку.

Гол Глушакова и лидерство «Зенита»

Завершался тур дерби двух столиц — матчем «Спартака» и «Зенита». Игру с такой яркой вывеской не мог пропустить даже бывший наставник красно-белых Массимо Каррера. Он вернулся в Москву и занял место на центральной трибуне «Открытие Арены», хотя у него были приглашения и в VIP-ложу, и в фанатский сектор.

Лидеру чемпионата России сразу пришлось тяжело на чужом поле: «Спартак» организовал две опасные контратаки, и во второй Денису Глушакову удалось открыть счёт ударом пяткой. Его гол стал 1500-м для команды в чемпионатах России. Однако красно-белые вели недолго — Сердар Азмун испортил два великолепных момента подряд, но зато мяч удалось подобрать Вильмару Барриосу, и полузащитник оформил дебютный гол за «Зенит».

Без судейских скандалов такой важный матч не обошёлся. В середине второго тайма у судьи были все основания наказать Игоря Смольникова второй жёлтой карточкой за снос Александра Ташаева, а затем назначить пенальти за фол Ильи Кутепова на Артёме Дзюбе. Но в обоих случаях Владимир Москалёв простил игроков. После спорных эпизодов Эмилиано Ригони имел лучшую возможность вывести «Зенит» вперёд, но попал в штангу с десяти метров. Матч закончился ничьей, которая оставила «Зенит» с пятиочковым гандикапом по отношению к ЦСКА, а «Спартаку» не позволила догнать «Краснодар» и «Локомотив».