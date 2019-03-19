Дзюба подарил гимнасткам Авериным мяч с автографами игроков сборной России
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), встреча прошла на базе сборной в Новогорске. 30-летний форвард подарил гимнасткам мяч с автографами футболистов национальной команды.
Он также поблагодарил чемпионок мира по художественной гимнастике за поддержку национальной команды.
Чемпионки мира по художественной гимнастике, Арина и Дина Аверины, давно хотели познакомиться и пообщаться с капитаном @TeamRussia Артёмом Дзюбой. И вот это случилось⚡🔥 pic.twitter.com/j7KkqqnMmR— Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.
Осенью 2018 года сёстры Аверины записали видеообращение, в котором рассказали, что мечтают встретиться с Дзюбой и Игорем Акинфеевым, а также взять автографы всех игроков национальной команды.
Ранее сообщалось, что восемь футболистов сборной России прошли допинг-контроль в третий день сбора в Новогорске.