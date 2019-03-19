Дзюба подарил гимнасткам Авериным мяч с автографами игроков сборной России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба встретился с чемпионками мира по художественной гимнастике Ариной и Диной Авериными.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), встреча прошла на базе сборной в Новогорске. 30-летний форвард подарил гимнасткам мяч с автографами футболистов национальной команды.

Он также поблагодарил чемпионок мира по художественной гимнастике за поддержку национальной команды.

Чемпионки мира по художественной гимнастике, Арина и Дина Аверины, давно хотели познакомиться и пообщаться с капитаном @TeamRussia Артёмом Дзюбой. И вот это случилось⚡🔥 pic.twitter.com/j7KkqqnMmR — Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.

Осенью 2018 года сёстры Аверины записали видеообращение, в котором рассказали, что мечтают встретиться с Дзюбой и Игорем Акинфеевым, а также взять автографы всех игроков национальной команды.

Ранее сообщалось, что восемь футболистов сборной России прошли допинг-контроль в третий день сбора в Новогорске.