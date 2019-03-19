Дзюба подарил гимнасткам Авериным мяч с автографами игроков сборной России

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба встретился с чемпионками мира по художественной гимнастике Ариной и Диной Авериными.
Дзюба подарил гимнасткам Авериным мяч с автографами игроков сборной России
  • @zenit_spb

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), встреча прошла на базе сборной в Новогорске. 30-летний форвард подарил гимнасткам мяч с автографами футболистов национальной команды.

Он также поблагодарил чемпионок мира по художественной гимнастике за поддержку национальной команды.

Осенью 2018 года сёстры Аверины записали видеообращение, в котором рассказали, что мечтают встретиться с Дзюбой и Игорем Акинфеевым, а также взять автографы всех игроков национальной команды.

Ранее сообщалось, что восемь футболистов сборной России прошли допинг-контроль в третий день сбора в Новогорске.

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