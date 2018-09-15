Сёстры Аверины обратились к сборной России по футболу

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины выступили с обращением к сборной России по футболу.

Видео с обращением выложила в своём Instagram журналистка Мария Командная.

«Мы очень пристально за вами следили во время чемпионата мира по футболу и поддерживали вас. Никогда так не переживали даже за себя. Мы мечтаем взять у вас автографы и сделать с вами совместное фото. Особенно с Артёмом Дзюбой и Игорем Акинфеевым», — заявили спортсменки.

Они отметили, что больше всего им понравились матчи с Испанией и Хорватией.

«До встречи в Новогорске», — добавили Аверины.

На минувшем первенстве мира по художественной гимнастике в Софии Дина Аверина стала абсолютной чемпионкой мира, завоевав пять золотых наград, а её сестра Арина стала дважды бронзовой призёркой и завоевала золото в командных соревнованиях.

Ранее Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток в личном многоборье на ЧМ.