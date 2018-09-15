Сёстры Аверины обратились к сборной России по футболу

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Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины выступили с обращением к сборной России по футболу.
Сёстры Аверины обратились к сборной России по футболу
  • РИА Новости

Видео с обращением выложила в своём Instagram журналистка Мария Командная.

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Сборная России, по футболу, привет! Артём Дзюба, Игорь Акинфеев, привет! Это вам послание от Ариши и Дины Авериных. Они мечтают сфотографироваться с вами в Новогорске! Если что, у девочек 11 золотых медалей на чемпионатах мира. Сейчас мы в Болгарии, где они выиграли ещё 5 золотых (одно из них — общее). Сфоткаетесь?! 😜 @teamrussia @artem.dzyuba @smolovfedor_10 @miranchuk @miranchuk__jr60 @arishadina1998

Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)

«Мы очень пристально за вами следили во время чемпионата мира по футболу и поддерживали вас. Никогда так не переживали даже за себя. Мы мечтаем взять у вас автографы и сделать с вами совместное фото. Особенно с Артёмом Дзюбой и Игорем Акинфеевым», — заявили спортсменки.

Они отметили, что больше всего им понравились матчи с Испанией и Хорватией.

«До встречи в Новогорске», — добавили Аверины.

На минувшем первенстве мира по художественной гимнастике в Софии Дина Аверина стала абсолютной чемпионкой мира, завоевав пять золотых наград, а её сестра Арина стала дважды бронзовой призёркой и завоевала золото в командных соревнованиях.

Ранее Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток в личном многоборье на ЧМ.

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