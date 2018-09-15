Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток в личном многоборье на ЧМ

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о выступлении российских спортсменок в личном многоборье на чемпионате мира в болгарской Софии.

«Девочкам можно расслабиться. Они закончили соревнования, чемпионат мира. Всё у них в порядке, выиграли сегодня две медали олимпийской программы, в многоборье. Золото и бронза — это неплохой результат и для Дины Авериной, которая стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, и для Солдатовой, которая впервые поднялась в индивидуальной программе на пьедестал в многоборье», — приводит слова Винер-Усмановой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава МОК наградил российских гимнасток за призовые места на ЧМ в личном многоборье.

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