Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток в личном многоборье на ЧМ
«Девочкам можно расслабиться. Они закончили соревнования, чемпионат мира. Всё у них в порядке, выиграли сегодня две медали олимпийской программы, в многоборье. Золото и бронза — это неплохой результат и для Дины Авериной, которая стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, и для Солдатовой, которая впервые поднялась в индивидуальной программе на пьедестал в многоборье», — приводит слова Винер-Усмановой РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава МОК наградил российских гимнасток за призовые места на ЧМ в личном многоборье.