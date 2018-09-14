Глава МОК наградил российских гимнасток за призовые места на ЧМ в личном многоборье

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах наградил российских гимнасток Дину Аверину и Александру Солдатову медалями чемпионата мира по художественной гимнастике, завоёванными в личном многоборье.

© Enrico Calderoni/AFLO

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Об этом сообщает РИА Новости. Аверина завоевала золотую медаль, а Солдатова стала бронзовым призёром соревнований. Ранее Солдатова поделилась впечатлениями от завоевания первого в карьере золота ЧМ в индивидуальных соревнованиях.