Глава МОК наградил российских гимнасток за призовые места на ЧМ в личном многоборье
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах наградил российских гимнасток Дину Аверину и Александру Солдатову медалями чемпионата мира по художественной гимнастике, завоёванными в личном многоборье.
- © Enrico Calderoni/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Аверина завоевала золотую медаль, а Солдатова стала бронзовым призёром соревнований.
Ранее Солдатова поделилась впечатлениями от завоевания первого в карьере золота ЧМ в индивидуальных соревнованиях.
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