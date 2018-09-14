Глава МОК наградил российских гимнасток за призовые места на ЧМ в личном многоборье

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах наградил российских гимнасток Дину Аверину и Александру Солдатову медалями чемпионата мира по художественной гимнастике, завоёванными в личном многоборье.
Глава МОК наградил российских гимнасток за призовые места на ЧМ в личном многоборье
  • © Enrico Calderoni/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Аверина завоевала золотую медаль, а Солдатова стала бронзовым призёром соревнований.

Ранее Солдатова поделилась впечатлениями от завоевания первого в карьере золота ЧМ в индивидуальных соревнованиях.

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