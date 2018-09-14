Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в личном многоборье

Российская спортсменка Дина Аверина выиграла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.

Аверина подошла к финальному этапу на лидирующей позиции и в решающий день соревнований показала результат 81,450 балла.

Другая россиянка Александра Солдатова заняла третье место (79,175 балла).

Для Авериной это уже пятое золото на данном первенстве мира. До этого она стала первой в упражнениях с мячом, с обручем, с булавами, а также в командном турнире в составе российской команды.

Ранее Солдатова завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентами.