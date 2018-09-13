Солдатова завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентами

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Россиянка Александра Солдатова одержала победу в упражнениях с лентами на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
Солдатова завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентами
  • РИА Новости

В финале соревнований российская спортсменка показала результат 18,600 балла.

Серебро завоевала представительница Италии Милена Бальдассарри — 18,550 балла. Бронза досталась израильтянке Линой Ашрам, набравшей 18,500 балла.

Для 20-летней Солдатовой это вторая в карьере золотая награда на чемпионатах мира. Первую она завоевала в составе сборной России в командных соревнованиях мирового первенства в Софии.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

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