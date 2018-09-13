Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

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Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами
  • РИА Новости

В финале соревнований российская спортсменка показала результат 19,000 балла. Её сестра Арина заняла третье место, набрав 18,850 балла. 

Серебро завоевала представительница Белоруссии Екатерина Галкина — 18,900 балла.

Для 20-летней Дины Авериной это седьмая золотая награда на чемпионатах мира. В её активе также две серебряные медали мировых первенств.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике завоевала золото ЧМ в командных соревнованиях.

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