Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.

В финале соревнований российская спортсменка показала результат 19,000 балла. Её сестра Арина заняла третье место, набрав 18,850 балла.

Серебро завоевала представительница Белоруссии Екатерина Галкина — 18,900 балла.

Для 20-летней Дины Авериной это седьмая золотая награда на чемпионатах мира. В её активе также две серебряные медали мировых первенств.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике завоевала золото ЧМ в командных соревнованиях.