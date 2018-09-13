Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото ЧМ в командных соревнованиях
- РИА Новости
Россиянки набрали 161,325 балла по сумме восьми лучших упражнений.
В составе сборной России выступали Арина и Дина Аверины, а также Александра Солдатова.
Эта золотая медаль стала третьей для России на проходящем чемпионате мира.
Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о выступлении российских спортсменок на чемпионате мира в болгарской Софии.