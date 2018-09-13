Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото ЧМ в командных соревнованиях

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Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в командных соревнованиях.
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото ЧМ в командных соревнованиях
  • РИА Новости

Россиянки набрали 161,325 балла по сумме восьми лучших упражнений. 

В составе сборной России выступали Арина и Дина Аверины, а также Александра Солдатова.

Эта золотая медаль стала третьей для России на проходящем чемпионате мира.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о выступлении российских спортсменок на чемпионате мира в болгарской Софии.

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