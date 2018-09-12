Винер-Усманова поделилась мнением о выступлении российских спортсменок на ЧМ по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о выступлении российских спортсменок на чемпионате мира в болгарской Софии.

Во вторник, 11 сентября, в упражнениях с мячом и обручем Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова принесли в копилку России четыре медали — два золота, одно серебро и одну бронзу.

«Я никогда не бываю довольна на 100 %, ведь даже на солнце есть пятна, но было приятно, когда дважды звучал гимн России, а девушки и публика его пели», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Она заявила, что требует от своих спортсменок спектакля, а не простое выполнение упражнений. По её мнению, Дина Аверина справилась с представлением Петрушки на музыку Игоря Стравинского, сложное исполнение которого по достоинству оценили судьи.

«Сегодня спектакль был, особенно эффектным можно назвать упражнение с обручем у Дины», — заявил Винер-Усманова.

Ранее Солдатова призналась, что рада второму месту на ЧМ по художественной гимнастике.