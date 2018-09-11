Солдатова призналась, что рада второму месту на ЧМ по художественной гимнастике

Короткая ссылка
Россиянка Александра Солдатова высказала мнение о своём выступлении в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.

«Я счастлива находиться здесь. Счастлива выходить на площадку, и, без преувеличения, у меня были мурашки, в этом и был мой настрой сегодня. Что касается серебра, нет, не обидно, после травмы и долгого перерыва второе место — всё равно большое счастье, я стояла, пела гимн России и была счастлива, что удалось», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.

Солдатова, пропустившая чемпионат мира 2017 года и чемпионат Европы 2018 года из-за проблем со здоровьем, завоевала серебро мирового первенства 2018 года в упражнениях с мячом, уступив только своей соотечественнице Дине Авериной.

Ранее Дина Аверина заявила, что не считает свои выступления в упражнениях с обручем и мячом на ЧМ идеальными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить