Солдатова призналась, что рада второму месту на ЧМ по художественной гимнастике

Россиянка Александра Солдатова высказала мнение о своём выступлении в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.

«Я счастлива находиться здесь. Счастлива выходить на площадку, и, без преувеличения, у меня были мурашки, в этом и был мой настрой сегодня. Что касается серебра, нет, не обидно, после травмы и долгого перерыва второе место — всё равно большое счастье, я стояла, пела гимн России и была счастлива, что удалось», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.

Солдатова, пропустившая чемпионат мира 2017 года и чемпионат Европы 2018 года из-за проблем со здоровьем, завоевала серебро мирового первенства 2018 года в упражнениях с мячом, уступив только своей соотечественнице Дине Авериной.

Ранее Дина Аверина заявила, что не считает свои выступления в упражнениях с обручем и мячом на ЧМ идеальными.