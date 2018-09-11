Дина Аверина заявила, что не считает свои выступления в упражнениях с обручем и мячом на ЧМ идеальными
- РИА Новости
«Не могу сказать, что выступила идеально, были где-то недочёты, были где-то ошибки, но я очень рада, что в итоге сегодня всё так сложилось», — приводит слова Авериной РИА Новости.
20-летняя гимнастка завоевала золотые награды в упражнениях с мячом и обручем, таким образом став пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
Ранее сообщалось, что Дина Аверина выиграла золото на ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.