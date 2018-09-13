Солдатова поделилась впечатлениями от завоевания первого в карьере золота ЧМ в индивидуальных соревнованиях
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- globallookpress.com
«Естественно, безумная радость, но и опустошение. Во мне сейчас кипит столько эмоций, что даже сложно их как-то передать», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.
Для 20-летней Солдатовой это первая в карьере золотая награда в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира. До этого она трижды выигрывала золото в составе сборной России.
Ранее сообщалось, что Солдатова завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентами.