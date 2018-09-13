Солдатова поделилась впечатлениями от завоевания первого в карьере золота ЧМ в индивидуальных соревнованиях

Россиянка Александра Солдатова прокомментировала свою победу в упражнениях с лентами на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.

«Естественно, безумная радость, но и опустошение. Во мне сейчас кипит столько эмоций, что даже сложно их как-то передать», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.

Для 20-летней Солдатовой это первая в карьере золотая награда в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира. До этого она трижды выигрывала золото в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Солдатова завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентами.