Солдатова поделилась впечатлениями от завоевания первого в карьере золота ЧМ в индивидуальных соревнованиях

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Россиянка Александра Солдатова прокомментировала свою победу в упражнениях с лентами на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
Солдатова поделилась впечатлениями от завоевания первого в карьере золота ЧМ в индивидуальных соревнованиях
  • © Attila Volgyi
  • globallookpress.com

«Естественно, безумная радость, но и опустошение. Во мне сейчас кипит столько эмоций, что даже сложно их как-то передать», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.

Для 20-летней Солдатовой это первая в карьере золотая награда в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира. До этого она трижды выигрывала золото в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Солдатова завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентами.

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