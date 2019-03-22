Проблемы с началом атак и забросы на Дзюбу: как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020. Отечественная команда испытывала серьёзные проблемы с началом атак и зачастую была вынуждена забрасывать мяч на Артёма Дзюбу. В составе россиян дебютировали Фёдор Чалов и Ильзат Ахметов. Пять выводов по поводу матча отборочного турнира — в материале RT.

Класс соперника

Отечественные болельщики с оптимизмом ждали встречи с Бельгией, ведь бронзовый призёр чемпионата мира из-за травм потерял целый ряд лидеров. Однако в итоге резервные футболисты хозяев, получившие свой шанс, провели матч на качественном уровне. Особенно хорош на фланге был брат Эдена Азара Торган, защищающий цвета мёнхенгладбахской «Боруссии».

Ну а класс самого Эдена был виден буквально в каждом движении. И перед самым перерывом он вынудил Юрия Жиркова нарушить на себе правила в штрафной.

Хороши были и быстрые атаки хозяев. В ходе одной из таких подопечные Роберто Мартинеса и открыли счёт. А во втором тайме бельгийцы и вовсе не отдавали мяч российским игрокам.

Нехватка скорости

К сожалению, во многих эпизодах бельгийцы просто действовали с мячом намного быстрее отечественных футболистов — опять же сказывалась разница в классе. И если Александр Головин, переехавший в «Монако» после чемпионата мира, в целом справлялся с таким темпом, то Антон Миранчук и Ильзат Ахметов — далеко не всегда.

Последнего Станислав Черчесов не случайно предпочёл тому же Юрию Газинскому. Вероятно, он надеялся, что молодой полузащитник ЦСКА будет грамотно начинать атаки, но дебютант действовал чересчур аккуратно и порой просто боялся рисковать, хотя несколько раз классно отобрал мяч у Эдена Азара.

Плохой выход из обороны

В результате начинать атаки в составе сборной России было попросту некому. Частая, особенно для первого тайма, картина: защитники отечественной команды перекатывают мяч на своей половине поля, не понимая, как им распорядиться.

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Ахметов чаще сам предпочитал сыграть назад, а у Головина не всегда хватало сил, чтобы успевать на всех участках поля.

Приходилось выбивать мяч вперёд на мощного Артёма Дзюбу, и в первом тайме форвард действительно выиграл немало верховых единоборств и вынудил Тибо Куртуа ошибиться в эпизоде с голом.

Собственно, тактика Черчесова и заключалась в выносах на Дзюбу и подборах быстрых Головина, Дениса Черышева, Далера Кузяева. В первой половине тайма они грамотно пускались в высокий прессинг и отрезали соперникам варианты для передач. И это принесло свои плоды в виде грубейшей ошибки Куртуа.

Во втором тайме силы Дзюбу покинули, и контроль мяча у России разладился совсем. Хозяева уже спокойно контролировали ход игры и в конце концов забили третий. А ставка на контратаки не сыграла, поскольку соперник не допускал ошибок.

Два дебютанта

Черчесов в концовке матча пошёл ва-банк и позволил дебютировать Фёдору Чалову. Несмотря на поражение, стоит отметить, что первые матчи за сборную провели два совсем молодых футболиста, которые, остаётся надеяться, надолго станут ключевыми персонажами команды и одержат с ней немало побед.

В Брюсселе Чалов сначала действовал в паре с Дзюбой, а затем с Фёдором Смоловым, но мяч практически не получал и запомнился лишь фолом на защитнике в надежде убежать к чужим воротам.

Джикия как лидер команды

Впрочем, после поражения рано делать выводы об игре сборной, ведь команда уступила на выезде фавориту и бронзовому призёру ЧМ, пусть и действовавшему не в идеальном составе.

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К тому же у отечественных болельщиков появились некоторые поводы для гордости. Так, отличный матч в центре обороны провёл Георгий Джикия. Он расположился в тройке защитников и выглядел великолепно. Футболист «Спартака» выиграл немало единоборств и сделал всё, чтобы Миши Батшуайи ушёл с поля без гола.

А самым заметным эпизодом для него в матче стал вынос мяча с линии собственных ворот в середине первого тайма.

Неплохо, несмотря на пенальти, смотрелся на левом фланге обороны и Юрий Жирков. Экстренно вызванный в сборную 34-летний футболист практически не уступал молодому Тимоти Кастаню и закрыл его. А ведь после домашнего ЧМ защитник не выходил на поле до конца года из-за травмы ахилла и едва не завершил карьеру.