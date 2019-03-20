«Даже у бельгийцев есть слабые стороны»: Черчесов и Дзюба о подготовке к стартовому матчу отборочного этапа Евро-2020

Сборная России завершила подготовку к дебютному матчу квалификационного раунда Евро-2020. В среду днём подопечные Станислава Черчесова провели предыгровую тренировку на поле стадиона короля Бодуэна в Брюсселе, где в четверг вечером состоится встреча с национальной командой Бельгии. После занятия на вопросы журналистов ответили главный тренер и капитан Артём Дзюба. По их словам, коллектив готов к важной игре и намерен добиться положительного результата.

В бельгийскую столицу сборная России по футболу прибыла накануне вечером. Разместившись в гостинице и поужинав, футболисты под руководством тренерского штаба провели теоретическое занятие по разбору манеры и тактики игры предстоящего соперника.

В среду днём команда отправилась на тренировочное занятие, которое состоялось под сводами стадиона им. короля Бодуэна. На тренировку игроков сборной России проводили несколько десятков болельщиков, которые встретили футболистов у отеля.

После занятия на вопросы российских и бельгийских СМИ ответили главный тренер Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба.

«К любому сопернику мы готовимся со всей серьёзностью»

Большинство вопросов, адресованных российскому наставнику, касались функциональной готовности коллектива. Сборная России за несколько дней до матча потеряла двух игроков, но, по словам тренера, с достоинством преодолела эти трудности.

«У нас было достаточное количество времени. Два дня работали в Новогорске, потом прилетели сюда. В Брюсселе успели провести ряд тестов, так что понимаем, кто на что способен, и знаем, над какими компонентами нужно работать активнее. Сейчас главная задача — подойти к матчу свежими. Должны справиться с ней, всей проведённой работой я доволен», — отметил Черчесов.

Однако кадровые потери накануне матча понесла не только сборная России. И если национальный коллектив лишился Романа Зобнина и Ильи Кутепова ещё несколько дней назад — представители «Спартака» покинули расположение команды из-за травм, то в сборной Бельгии до сих пор не знают, сможет ли появиться на поле один из её лидеров — нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромеро Лукаку. По мнению Станислава Черчесова, подобные проблемы в стане соперника могут лишь создать для сборной России дополнительные сложности.

«Конечно, мы собираем информацию о том, что творится у бельгийцев. Их состав может поменяться, и на поле выйдут игроки, к которым мы не готовились. С другой стороны, Бельгия сильна своим системным подходом, а не только индивидуальным мастерством игроков. Так что все эти новости нас и не радуют, и не огорчают. Просто используем их с умом», — пояснил тренер.

Станислав Черчесов не стал раскрывать, кого выпустит в стартовом составе в четверг, так как этой информацией может воспользоваться тренерский штаб бельгийцев. Так, главный тренер сборной предпочёл не рассказывать о том, кто займёт место в воротах и выйдет в центре обороны.

«Вы интересуетесь, придумал ли я что-то? Слово «придумать» тут не совсем верное. У нас есть определённые связки игроков, они подходят друг другу и отлично взаимодействуют. Кто они, пока не скажу — сами увидите всё во время матча», — заявил журналистам Черчесов.

Тренер также не стал уточнять, на какую тактику сделает ставку его коллектив.

«К любому сопернику мы готовимся со всей серьёзностью. У каждой команды, вне зависимости от рейтинга, есть свои сильные стороны. Кто такие бельгийцы, мы знаем, чего хотим от игры и тактики — тоже. Вечером ещё раз просмотрим матчи и проведём теоретическое занятие. У нас есть некоторые замыслы, надеемся, что сможем осуществить их завтра на поле», — пояснил наставник российской сборной.

Кроме того, представители российских СМИ воспользовались возможностью уточнить у Черчесова, как он относится к критике со стороны известного спортивного журналиста Василия Уткина. В своём видеоблоге последний выразил мнение, что главный тренер сборной может влиять на футболистов через своего агента Алана Агузарова.

«Честно говоря, я не читал. Просматриваю только заголовки. Не знаю, что сказать. Два года, как я в сборной, а всё ещё что-то говорят и пишут. То я Дзюбу выгнал, а вот он рядом сидит. То Габулов — мой родственник и поэтому в сборной. Теперь ещё напишите, что я его министром спорта сделал, тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?» — заявил Черчесов.

«Понимаем, что бельгийцы — это топ-уровень»

Диалог журналистов с Артёмом Дзюбой вышел более коротким и преимущественно касался самого форварда. СМИ интересовали вопросы, связанные с новым положением форварда в национальной команде и «Зените». Дзюба стал меньше забивать (в последний раз он поражал ворота соперника 25 октября 2018 года), был переведён на другую позицию и часто подвергается критике экспертов. Однако, по словам самого футболиста, дискомфорта и спада игрового тонуса он не ощущает.

«Привыкаю к новой роли. Меня это никак не напрягает, кажется, это больше волнует вас, журналистов. Да, нападающий должен забивать, я в курсе. Но пока моя команда выигрывает и набирает очки, я буду доволен. Выходит, так или иначе, мы всё делаем правильно», — заявил Дзюба.

Форвард также рассказал, почему во время ЧМ-2018 поддерживал сборную Бельгии, и оставил соперникам пожелание на предстоящий матч.

«Я переживал не за всю Бельгию а за Акселя Витселя. Мы понимаем, что бельгийцы — это топ-уровень. Но и у них есть слабые стороны, соответственно, надо играть, превращая их минусы в свои плюсы. Пожелаю сборной Бельгии сыграть ниже своих возможностей. А лучше… Чтобы мы заставили их так сыграть», — объяснил нападающий.

Кроме того, Дзюба заявил, что не испытывает давления из-за статуса соперника и важности предстоящей игры.

«Матчи с такими соперниками, как бельгийцы, — нужные и очень крутые, и, конечно же, хочется в них участвовать и демонстрировать свои лучшие качества. Но на одном индивидуальном мастерстве далеко не уедешь — необходимо быть командой, как на ЧМ. Мы никого не боимся, ждём игры. Поскорее бы она началась!» — резюмировал форвард.