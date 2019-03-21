Старт кампании: сборная России и команда Бельгии обменялись голами в матче квалификации Евро-2020
- Reuters
- © Francois Lenoir
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21 марта 2019
Головин здорово исполнил подачу. Россияне попытались добраться до мяча, но высокорослые бельгийцы выиграли борьбу на «втором этаже». Угловой. (37')
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А вот и опасный штрафной у ворот Бельгии. Дзюба и Головин разыграли интересную двухходовку, а против Александра были нарушены правила. Недалеко от левой границы штрафной площади россияне исполнят стандарт. У мяча пострадавший. (36')
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Россиянам с трудом удалось отвести угрозу от своих ворот. С первого раза выбить мяч из штрафной не удалось, но со второго Миранчук всё же выиграл борьбу на втором этаже. (35')
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Давление бельгийцев нарастает. Очередная атака «красных дьяволов» и шестой угловой у ворот сборной России. (35')
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Ответ сборной России. Черышев врывался в штрафную бельгийцев, но уступил в сражении с двумя защитниками. (34')
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Россияне чуть было не заигрались у своей штрафной. Кудряшов исполнил передачу на Гилерме, тот неуверенно выбил мяч от ворот, но Головин вовремя сыграл в отборе. Атака бельгийцев могла быть опасной. (33')
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Очередную атаку провели бельгийцы. Кастань оказался на границе лицевой линии поля, но упустил мяч за его пределы. (32')
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Вновь правым флангом атаковали бельгийцы. Поочерёдно прострел и подачу в штрафную исполнили соответственно Кастань и Мертенс, но в обоих случаях россияне действовали уверенно. (31')
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Россияне попытались ответить резкой контратакой. Она не увенчалась успехом, а после этого Дзюба нарушил правила против Азара. (30')
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Два угловых подряд исполнили бельгийцы. Первый не завершился ничем опасным, а после второго удар из-за пределов штрафной попытался нанести Торган Азар, но снова неудачно. (30')
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