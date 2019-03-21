Старт кампании: сборная России и команда Бельгии обменялись голами в матче квалификации Евро-2020

Сборная России по футболу проводит первый матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В Брюсселе подопечные Станислава Черчесова играют с национальной командой Бельгии. В последний раз коллективы встречались в марте 2017 года. Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 3:3. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters

© Francois Lenoir