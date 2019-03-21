«Все эксперименты остались в Лиге наций»: Билялетдинов о сборной России, матче с Бельгией и травме Зобнина

Для сборной России отсутствие Романа Зобнина сравнимо с потерей хавбека Кевина Де Брёйне для национальной команды Бельгии. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. Он выразил мнение, что Станислав Черчесов вряд ли рискнёт экспериментировать с составом в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и рассказал, стоит ли его подопечным сыграть по схеме в три центральных защитника.

— Сборная России начинает отборочный турнир Евро-2020 матчем с командой Бельгии. Насколько это хорошо с точки зрения турнирных перспектив, для продолжающего переживать смену поколений коллектива?

— На мой взгляд, не имеет значения, с кем встречаться — со слабым соперником или грандом. Возможно, второй вариант даже лучше — команда моментально мобилизуется.

— Справедливо ли утверждать, что в гостевой игре с бельгийцами российским футболистам необходимо настраиваться на ничью?

— Мысли должны быть только о победе, но нужно здраво оценивать возможности игроков сборной России в сравнении с соперниками. Два года назад наша команда уже встречалась с ними и сыграла вничью — 3:3. Бельгийцы вели с разницей в два мяча, а когда немного ослабили давление, сразу же позволили сравнять счёт. Конечно, в этот раз подобной расточительности с их стороны ждать не приходится.

— Решится ли Станислав Черчесов выпустить дебютантов в игре с Бельгией?

— Время для экспериментов прошло, все они остались в Лиге наций. Думаю, Черчесов сделает ставку на сильнейших, а молодые получат шанс «понюхать пороха» важных матчей. Сейчас нельзя разбрасываться очками, нужно зарабатывать путёвку на первенство континента.

— Начиная с чемпионата мира сборная России неизменно действовала по схеме с двумя центральными защитниками. Есть ли вероятность, что Черчесов перейдёт на игру в три, чтобы максимально обезопасить свои ворота?

— Этот вариант напрашивается. Неслучайно перед мундиалем Станислав Саламович наигрывал данную схему. Это более оборонительная тактика, которая помогает уберечься от скоростных атак соперника. А у бельгийцев есть кому убежать.

— Возможно ли в столь короткой срок перестроиться на другую игровую модель?

— Футболисты уже действовали по этой схеме, она не будет им в диковинку. Но она не подразумевает игры в позиционном нападении, а ставка делается исключительно на контратаки. В том случае, если команда оставляет впереди всего одного нападающего, то действия приобретают ещё более оборонительный характер. В основном происходит изматывание соперника на своей половине поля.

— Кроме того, в последних встречах в центре обороны сборной России неизменно играли Георгий Джикия и Роман Нойштедтер. На этот раз защитник «Фенербахче» даже не попал в заявку. Кто заменит его в стартовом составе?

— У сборной России не самый надёжный центр обороны. Нашим игрокам не занимать самоотверженности и старания, но этого бывает недостаточно.

Существуют такие аспекты как тактическая оснащённость и стартовая скорость. Компенсировать это игрой в подкатах очень сложно. Защитник прежде всего ценится тем, что может отвести угрозу, не прибегая к отчаянным действиям.

— Вероятно, в качестве замены Роману Нойштедтеру, прежде всего, рассматривался Илья Кутепов, но он получил травму в матче с «Зенитом». В их отсутствие, кого вы видите в качестве партнёров Георгия Джикии?

— Кутепов правильно поступил, что невзирая на травму приехал в расположение национальной команды. В схеме с тремя центральными защитниками, вместе со спартаковцем могли бы сыграть Андрей Семёнов и Максим Беляев. Возможно, стоит ожидать и появления Вячеслава Караваева.

— А если Черчесов останется верен расстановке с двумя футболистами в центре обороны?

— Семёнов обладает достаточным опытом. Но сложно сделать однозначный вывод, основываясь исключительно на выступлениях за клуб. Необходимо понять, насколько эти футболисты совместимы друг с другом, а также способны ли они нейтрализовать лидеров сборной Бельгии.

— В национальную команду вернулся Георгий Щенников, который в последний раз вызывался в неё в октябре 2016 года. Чьё появление на левом фланге более вероятно — игрока ЦСКА или Юрия Жиркова?

— На протяжении последних лет Жирков зарекомендовал себя как самый качественный левый защитник страны. Он обладает необходимым опытом, пониманием игры. Что касается умения подключаться к атакам, то в этом он сильнее всех своих коллег по амплуа. Думаю, Юрий не подведёт Черчесова. При этом не стоит списывать со счетов и Щенникова.

— Способен ли Жирков в свои 35 лет выступать на столь высоком уровне?

— Всё зависит от отношения спортсмена к делу: насколько он соблюдает режимы питания, сна, тренировок и восстановления. У нас есть примеры футболистов, выступавших до 40 лет. Достаточно вспомнить Паоло Мальдини, Алессандро Костакурту, Хавьера Дзанетти. Необходимо обращать внимание не на паспорт игрока, а на его умения на поле. В своём возрасте Юрий сохранил скоростные качества, а также накопил огромный опыт.

— Помимо Кутепова, сборной России в игре с Бельгией не поможет получивший перелом кисти Роман Зобнин. Насколько это критично для команды?

— Отсутствие Зобнина можно сравнить с потерей Кевина Де Брёйне для сборной Бельгии. Последние два года он выступает на высоком уровне. Если его нет в составе, то и у национальной команды, и у «Спартака» мгновенно возникают проблемы.

— На ваш взгляд, на данный момент Зобнин — лучший игрок сборной России?

— Роман великолепно читает игру и является очень важным звеном в оборонительных действиях. В этом аспекте он вполне соответствует уровню хорошего европейского клуба.

Что касается атаки, то там Зобнин также старается действовать в соответствии с требованиями современного футбола: поглощает пространство, выполняет огромный объём работы. В этом ему нет равных в стране. Он по праву считается ведущим игроком сборной России.

— Кто способен восполнить потерю Зобнина?

— В какой-то степени это по силам Юрию Газинскому. Он во многом напоминает Романа, но действует более позиционно, в основном находясь перед центральными защитниками.

— На сборах Черчесов говорил, что Газинский находится не в лучшем психологическом состоянии из-за неудачной серии «Краснодара». Стоит ли выпускать футболиста на поле, когда он не на 100% готов ментально?

— Он уже не юноша. Газинский — опытный спортсмен и вряд ли считает количество неудачных матчей. Кроме того, это совершенно другой турнир, человек выходит на поле со свежими эмоциями.

— В том случае, если Черчесов решит отрядить двух игроков в опорную зону, кто составит компанию Газинскому?

— Зависит от схемы. Если мы предположим, что сборная решит насытить центральную линию и сыграть в три центральных полузащитника, то слева от Газинского может расположиться Александр Головин, а справа — Далер Кузяев.

— В этой схеме могло бы найтись место братьям Алексею и Антону Миранчукам?

— Как и хороших доберманов, хавбеков «Локомотива» необходимо выпускать в паре. При игре в два опорных полузащитника, братья вполне могли бы расположиться на флангах, а впереди обосновался бы Артём Дзюба или Фёдор Смолов.

— Судя по всему, Черчесов вряд ли рискнёт сыграть с Бельгией на выезде в два нападающих?

— При игре в двух форвардов существует риск снизить плотность в средней линии. В таком случае чрезмерная нагрузка упадёт на защитников. Сборную России могут прижать к своим воротам и заставить действовать на своей четверти поля.

— Почему?

— Тройка центральных защитников не будет успевать действовать по всей ширине, атаки бельгийцев будут идти через фланги. Таким образом, есть смысл задуматься об игре в одного нападающего.

— Начиная с чемпионата мира Дзюба стал непререкаемым основным форвардом сборной России, но в матче с Бельгией он вряд ли будет действовать первым номером. Будет ли Артём полезен в той ситуации, когда россиянам преимущественно придётся рассчитывать на контратаки?

— Будет очень сложно. Конечно, Дзюба постарается цепляться за передачи и выигрывать борьбу на втором этаже. Но при всём уважении к нему, он не Лукаку и не обладает подобной дистанционной скоростью и мощью. Ромелу — настоящая машина. Его не так просто остановить, независимо от того, находится он с мячом или без него. Если бы Артём обладал подобным качествами, сборная России могла бы без раздумий играть в одного форварда.

— Есть ли предпосылки для возможного дебюта Фёдора Чалова в сборной?

— Он вполне может примерить на себя роль второго форварда. Не исключено, что мы увидим его в матче с Казахстаном — менее опытным и сильным оппонентом. Чалов способен сыграть как на острие, так и в оттяжке, а при условии наличия в составе Головина возможно возрождение армейской связки. Таким образом, атакующее трио с участием Артёма, Фёдора и Александра имеет право на жизнь.

— Не парадоксально ли, что Чалов забивает «Реалу» в Лиге чемпионов, но при этом не выходит в матче за сборную России?

— Не стоит возвышать победы над мадридцами, какими бы приятными они ни были. Необходимо помнить, что «Аякс» забил «Реалу» четыре мяча, и в отличие от ЦСКА, сделал это в решающем матче. Когда коллектив выходит на встречу без должного настроя, то его за это жестоко наказывают. Армейцы забили не самому мотивированному сопернику.

— Помимо травмированного Де Брёйне, в матче со сборной России также не выступят сразу трое лидеров команды Бельгии — Ромелу Лукаку, Тома Мёнье и Мусса Дембеле. Как «красные дьяволы» перестроят игру исходя из кадровых потерь?

— Вероятно, Эден Азар поведёт за собой своих партнёров по команде. Хотя он также сейчас находится под серьёзным давлением из-за неудач в клубе. В последнем туре АПЛ «Челси» уступил «Эвертону».

— Как российским защитникам сдерживать Азара и Мертенса?

— В отсутствие Лукаку, который должен сбрасывать им мячи, бельгийцам будет не так просто преодолевать оборонительные порядки сборной России. Но помимо Ромелу у них в составе есть Кристиан Бентеке и Миши Батшуайи, которые способны частично восполнить его потерю.

— На ваш взгляд, как закончится встреча между сборными России и Бельгии?

— Учитывая кадровые проблемы соперника, сборная России способна не только сыграть вничью, но и бороться за победу. Успех подопечных Черчесова не кажется чем-то удивительным.