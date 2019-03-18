Кутепов пропустит матчи сборной России по футболу с Бельгией и Казахстаном из-за травмы
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- РИА Новости
Как сообщает официальный Twitter национальной команды, игрок покинул расположение сборной из-за проблем с мышцами паховой области.
«В связи с этим помочь сборной в ближайших играх не сможет», — говорится в тексте.
Отмечается, что проблемы со здоровьем беспокоили Кутепова несколько дней и усугубились после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Встреча с Бельгией состоится 21 марта, с Казахстаном — 24 марта.
Ранее сообщалось, что футболист сборной России Роман Зобнин получил травму в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».