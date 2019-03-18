Зобнин получил травму в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом»

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Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин получил перелом третьей пястной кости правой кисти в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Зобнин получил травму в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом»
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Как сообщает официальный сайт «Спартака», Роман Зобнин в поединке с «Зенитом» (1:1) получил перелом третьей пястной кости правой кисти. С этим повреждением игрок прибыл в расположение сборной России, где и была выявлена травма.

Эту информацию подтвердил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который заявил, что игроку наденут лангету.

Ранее сообщалось, что российская футбольная сборная тренируется без Черышева и Кудряшова.

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