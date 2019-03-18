Российская футбольная сборная тренируется без Черышева и Кудряшова

Команда под руководством Станислава Черчесова проводит подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 с Бельгией и Казахстаном.

Накануне к сборной присоединились игроки «Спартака» и «Зенита», однако на тренировках пока отсутствуют защитник турецкого «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов и полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, прибытие которого ожидается в понедельник, 18 марта, вечером. Кудряшов уже находится в расположении команды, однако получил отдых из-за раннего вылета.

Также индивидуально занимались Илья Кутепов, Роман Зобнин и Юрий Жирков, которые остались работать в тренажёрном зале.

Ранее сообщалось, что в матче женских юниорских сборных России и Швейцарии произошла драка.