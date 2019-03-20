Зобнин успешно перенёс операцию на руке

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин успешно перенёс операцию на правой руке.

Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

«Игроку произведён остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно при подобных операциях сроки восстановления занимают от четырёх до пяти недель.

Зобнин получил перелом третьей пястной кости правой кисти в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Травма была обнаружена у игрока уже по прибытии в расположение сборной России на сбор в Новогорске. Из-за повреждения игрок не сможет помочь команде в играх с Бельгией и Казахстаном.

Ранее Зобнин прокомментировал ситуацию с пропуском матчей национальной команды из-за травмы.