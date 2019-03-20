СМИ: Лукаку не поможет сборной Бельгии в матче квалификации Евро-2020 с Россией
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Как сообщает HLN, форвард прошёл медицинский осмотр, по итогам которого тренерский штаб команды принял решение вывести его из состава на предстоящие матчи с Россией и Кипром из-за повреждения, полученного в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и МЮ.
Отмечается, что Лукаку уже покинул расположение национальной команды.
Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с Бельгией.