Джикия считает, что сборная России поплатилась за свои ошибки в матче с Бельгией

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал игру команды в матче первого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, в котором подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение со счётом 1:3.

«Прежде всего сами ошиблись и поплатились за это, только сами виноваты. Очень много пропустили, не могу сказать, что сыграли хорошо», — цитирует футболиста сайт Sport24.ru со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По словам Джикии, российские футболисты ещё до матча знали, в каком ключе будут действовать бельгийцы.

«Они выбегали в быстрые контратаки, что им очень помогло», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.