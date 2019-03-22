Джикия считает, что сборная России поплатилась за свои ошибки в матче с Бельгией

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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал игру команды в матче первого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, в котором подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение со счётом 1:3.
Джикия считает, что сборная России поплатилась за свои ошибки в матче с Бельгией
  • Reuters

«Прежде всего сами ошиблись и поплатились за это, только сами виноваты. Очень много пропустили, не могу сказать, что сыграли хорошо», — цитирует футболиста сайт Sport24.ru со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По словам Джикии, российские футболисты ещё до матча знали, в каком ключе будут действовать бельгийцы.

«Они выбегали в быстрые контратаки, что им очень помогло», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.

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