Джикия считает, что сборная России поплатилась за свои ошибки в матче с Бельгией
- Reuters
«Прежде всего сами ошиблись и поплатились за это, только сами виноваты. Очень много пропустили, не могу сказать, что сыграли хорошо», — цитирует футболиста сайт Sport24.ru со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».
По словам Джикии, российские футболисты ещё до матча знали, в каком ключе будут действовать бельгийцы.
«Они выбегали в быстрые контратаки, что им очень помогло», — добавил защитник.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.