Сборная России по футболу проиграла Бельгии в первом матче квалификации Евро-2020

В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России на выезде уступила команде Бельгии со счётом 1:3.

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Эден Азар, а ещё один мяч себе в актив записал полузащитник Юри Тилеманс. У проигравших отличился полузащитник Денис Черышев.

Встречу российские футболисты заканчивали в меньшинстве — уже в компенсированное ко второму тайму время с поля был удалён полузащитник Александр Головин, получивший две жёлтые карточки.

Этот успех позволил бельгийским футболистам набрать три очка и сравняться по этому показателю с командами Кипра и Казахстана, также одержавшими победы на старте отбора Евро-2020. Россияне ни одного балла в своём активе пока не имеют.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Россия.