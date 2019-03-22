Сборная России по футболу проиграла Бельгии в первом матче квалификации Евро-2020

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В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России на выезде уступила команде Бельгии со счётом 1:3.
Сборная России по футболу проиграла Бельгии в первом матче квалификации Евро-2020
  • Reuters

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Эден Азар, а ещё один мяч себе в актив записал полузащитник Юри Тилеманс. У проигравших отличился полузащитник Денис Черышев.

Встречу российские футболисты заканчивали в меньшинстве — уже в компенсированное ко второму тайму время с поля был удалён полузащитник Александр Головин, получивший две жёлтые карточки.

Этот успех позволил бельгийским футболистам набрать три очка и сравняться по этому показателю с командами Кипра и Казахстана, также одержавшими победы на старте отбора Евро-2020. Россияне ни одного балла в своём активе пока не имеют.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Россия.

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