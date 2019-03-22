Черышев призвал российских футболистов сделать правильные выводы из поражения от Бельгии

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал игру команды в матче первого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, в котором подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение со счётом 1:3.

«После поражения мало позитивных моментов может быть. В первом тайме неплохо смотрелись, были шансы выбежать ещё на контратаках, грамотно оборонялись. Но после второго гола, который пропустили с пенальти, нам стало намного тяжелее», — цитирует футболиста сайт Sport24.ru со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По словам Черышева, отдавая должное силе бельгийской сборной, команда России должна стремиться к победам над соперниками высокого уровня.

«Всё в наших руках. Надо двигаться дальше, делать правильные выводы и стремиться к лучшему», — добавил полузащитник.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.