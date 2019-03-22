Черышев призвал российских футболистов сделать правильные выводы из поражения от Бельгии
- Reuters
«После поражения мало позитивных моментов может быть. В первом тайме неплохо смотрелись, были шансы выбежать ещё на контратаках, грамотно оборонялись. Но после второго гола, который пропустили с пенальти, нам стало намного тяжелее», — цитирует футболиста сайт Sport24.ru со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».
По словам Черышева, отдавая должное силе бельгийской сборной, команда России должна стремиться к победам над соперниками высокого уровня.
«Всё в наших руках. Надо двигаться дальше, делать правильные выводы и стремиться к лучшему», — добавил полузащитник.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Бельгии на старте квалификации Евро-2020.