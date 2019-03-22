Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

«Может, я ничего не понимаю в футболе, но это был просто позор! Наши футболисты не смогли создать ни одного толкового момента своими силами. И если ошибку Куртуа считать за созданный командой момент, тогда тут комментировать нечего», — заявил Рейнгольд порталу Rusfootball.

Также эксперт заявил, что после таких игр становится стыдно за отечественный футбол.

Ранее сообщалось, что словенская бригада арбитров обслужит отборочный матч Евро-2020 между Казахстаном и Россией.