Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором
- РИА Новости
«Может, я ничего не понимаю в футболе, но это был просто позор! Наши футболисты не смогли создать ни одного толкового момента своими силами. И если ошибку Куртуа считать за созданный командой момент, тогда тут комментировать нечего», — заявил Рейнгольд порталу Rusfootball.
Также эксперт заявил, что после таких игр становится стыдно за отечественный футбол.
Ранее сообщалось, что словенская бригада арбитров обслужит отборочный матч Евро-2020 между Казахстаном и Россией.