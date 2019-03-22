Словенская бригада арбитров обслужит отборочный матч Евро-2020 между Казахстаном и Россией

На встречу квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Казахстана и Россией назначена словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем.

Reuters

Матч между Казахстаном и Россией отсудит 39-летний главный арбитр Славко Винчич из Словении, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Ассистентами будут работать Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович. Вся бригада судей из Словении. Игра сборных Казахстана и России состоится 24 марта в Астане. Ранее сообщалось, что Дзюба продлил серию без голов до 15 матчей.