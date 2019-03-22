Словенская бригада арбитров обслужит отборочный матч Евро-2020 между Казахстаном и Россией

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На встречу квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Казахстана и Россией назначена словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем.
Словенская бригада арбитров обслужит отборочный матч Евро-2020 между Казахстаном и Россией
  • Reuters

Матч между Казахстаном и Россией отсудит 39-летний главный арбитр Славко Винчич из Словении, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Ассистентами будут работать Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович. Вся бригада судей из Словении.

Игра сборных Казахстана и России состоится 24 марта в Астане.

Ранее сообщалось, что Дзюба продлил серию без голов до 15 матчей.

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